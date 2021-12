Cijfers in de kerstsfeer

Wat is de grootste kerstboom ter wereld, hoeveel mensen houden zich aan de coronaregels deze feestdagen en wat kost alle kerstverlichting wel niet? Kerstcijfers!

– Geen kerst is compleet zonder kerstboom, vinden naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders jaarlijks. RTL Nieuws zocht in 2019 uit wat er met de bomen gebeurde die niet werden verkocht door tuincentra. Van de 100.000 ingekochte exemplaren vinden zo’n 2000 tot 5000 geen plekje bij ons thuis. Die bomen belanden dan bij lokale organisaties die er wel één kunnen gebruiken. De exemplaren die dan nog over blijven, eindigen – heel sneu – in de hakselaar.

– We blijven nog even bij de kerstbomen. Ruim 42,5 meter – zo hoog is ‘s werelds grootste kerstboom van dit jaar. Het gevaarte staat in Enid, Oklahoma en is afkomstig uit Shasta–Trinity National Forest in Californië. De TU Delft maakte vorig jaar daarentegen de kleinste kerstboom ter wereld door uit een perfect kristalrooster 51 atomen te verwijderen. De resulterende boom is 4 nanometer hoog – ofwel 4 miljoenste van een millimeter. Piek niet meegerekend.

– De Albert Heijn heeft na de coronapersconferentie van 12 november een groot Kerstonderzoek uit laten voeren. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de ondervraagde Nederlanders, namelijk 56 procent, van plan was een meergangendiner te serveren. 41 procent zag zichzelf in de weer gaan met gourmetpannetjes, 22 procent wilde allerlei kleine hapjes serveren. Verder dacht 10 procent eraan eten af te halen of te laten bezorgen, en 6 procent om te gaan steengrillen. Maar als je die percentages optelt kom je toch boven de 100 procent uit? Klopt, mensen mochten meerdere antwoorden invullen.

– Mensen die hun huizen tijdelijk verlaten om het kerstdiner naar binnen te werken bij iemand anders; dat vraagt gewoon om inbraken. Gemiddeld wordt er dan ook meer dan 300 keer ingebroken tijdens de kerstdagen. Om dit te voorkomen, nam verzekeraar Aegon Stille Nachtwachter op. Deze podcast duurt maar liefst 5 uur en laat tafelgesprekken horen om inbrekers te foppen. Een idee dat natuurlijk gebaseerd is op de Home Alone-scène waarbij Kevin de televisie aanzet om de criminelen weg te jagen.

– Vanwege de pandemie verzoekt het demissionair kabinet om niet meer dan vier bezoekers in je huis te ontvangen tijdens de kerstdagen. Uit onderzoek van EenVandaag onder 22.000 Nederlanders, zegt 29 procent van de mensen hier maling aan te hebben. Hiervan beperkt 12 procent zich tot vijf of zes anderen, 17 procent kiest voor zeven of meer anderen. Bovendien geeft 50 procent aan de noodzaak van een coronatest voorafgaand aan het kerstdiner niet in te zien.

– Feestelijke verlichting kan volgens menig aardbewoner ook niet ontbreken tijdens de kerstdagen. RTV Noord ging samen met lector energietransitie Martien Visser van de Hanzeschool na hoeveel dit ongeveer kost. Voor je kerstboom betaal je – uitgaande van 400 led-lampjes erin – uit op 8,5 cent per dag. Voor de buitenverlichting, zeg 1600 lichtjes per huis, komt dit bedrag op 20 euro per dag. (Buitenverlichting kost nu eenmaal meer stroom.) Hierbij gaat Visser wel uit van niet-knipperende, ‘kleurloze’ led-lampjes, die nog meer energie vergen.

Fijne dagen en een gelukkig – en vooral gezond – 2022 gewenst!