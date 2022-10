Leven we in een door aliens geschapen schijnwereld?

De wereld wordt niet gerund door reptielachtige wezens, zoals David Icke al jaren beweert, en Thierry Baudet nu kennelijk ook. Weten hoe het wel zit? Lees dan de Complot-special van KIJK. En lees hier het hele verhaal over Icke.

Het kan je deze week niet zijn ontgaan: zelfverklaard complotgelover en FvD-voorman Thierry Baudet weet zeker dat reptielen (of eigenlijk reptilians, reptielachtige wezens) regeren over de wereld. Zo zei hij in een interview onder meer: “We worden geregeerd door kwaadaardige reptielen. De enige die ons kan redden is de duistere ridder Vladimir Poetin. Poetin moet winnen en we moeten doen wat we kunnen om hem te steunen.”

Die complottheorie was al langer bekend. De Britse schrijver en Holocaust-ontkenner David Icke beweerde jaren geleden al dat reptilians, reptielachtige wezens vermomd als mensen, hun wil willen opleggen en over de wereld regeren.

Het interview dat Baudet gaf, en dat op de Amerikaanse website Geopolitics & Empire staat, werd breed uitgemeten in de media. Zo berichtte de NOS dat de uitspraken van de FvD-leider Tweede Kamerleden grote zorgen baart. Ook tijdens de uitzending van Vandaag Inside op 18 oktober werd er aandacht besteed aan de hersenspinsels van Icke. Politiek verslaggever Merel Ek had zich goed in de materie ingelezen. Ze liet de Complot-special van KIJK zien en vertelde hoe de ideeën van Icke de basis vormden voor de complottheorie die nog altijd rondgaat. En waar Baudet dus kennelijk ook in gelooft.

Zie onderstaand filmpje voor het fragment. Even doorspoelen naar 33:33 minuten.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Nog niet bekend met David Icke? Lees dan onderstaand artikel over de Britse complotgoeroe die al decennialang het ene samenzweringsverhaal aan het andere rijgt. Vooral met zijn bizarre en allesomvattende hagedissentheorie doet hij goede zaken. Dit artikel staat ook in de 300 pagina’s dikke Complot-special en krijg je gratis van ons. Benieuwd naar ruim vijftig andere complottheorieën die we stevig tegen het licht hebben gehouden? Bestel dan hier de Complot-special.

Het is 29 april 1991 en Terry Wogan kondigt in zijn talkshow de volgende gast aan: David Icke, een populaire Britse sportpresentator, woordvoerder van een politieke partij, journalist en schrijver van het boek Truth vibrations, waarin hij nogal wat opmerkelijke uitspraken doet. Voor de redactie van Wogans programma redenen genoeg om de man uit te nodigen. Dan komt hij op, gekleed in een turquoise trainingspak, en even later vertelt hij dat het kwaad de wereld regeert, dat Groot-Brittannië door vloedgolven zal worden weggevaagd én dat hij de zoon van God is. “Was het een grote schok voor je toen je daar op je achtendertigste achter kwam?”, vraagt Wogan droog. “Verbijsterd is een beter woord”, antwoordt Icke.

Icke combineert alle bekende complottheorieën en creëert daarmee de ultieme nachtmerrie

En terwijl het gelach van het publiek door de studio galmt, vervolgt hij: “De beste manier om negativiteit te bestrijden is door te lachen en vrolijk te zijn. Dus ik ben heel blij dat er door deze mensen zoveel wordt gelachen.” Wogan wiebelt wat op zijn stoel heen en weer en spreekt dan de dodelijke woorden: “Ze lachen óm je, niet mét je.”

Paus van de samenzweringskerk

Het interview zet het toch al roerige leven van David Icke (spreek uit: aajk) compleet op zijn kop. De dag erna kan hij niet meer met goed fatsoen over straat. Overal waar hij komt, wordt hij uitgelachen en uitgejouwd. “Hé, Jezus! Waar is je bijbel?” Journalisten volgen zijn kinderen naar school en zijn vrouw wordt belaagd door cameraploegen. Uiteindelijk besluit Icke met zijn gezin onder te duiken. Jarenlang blijft hij letterlijk en figuurlijk uit beeld.

In die duistere periode koopt hij puur op gevoel een vliegtuigticket naar Peru. Icke: “Ik keek uit het raampje en zag een bijzondere berg met grote stenen er bovenop en die berg riep me: ‘Kom hier, kom hier.’ Toen ik eenmaal in die cirkel van stenen stond, werden mijn voeten als een magneet door de aarde aangetrokken. Ik kon me niet bewegen.”

Icke beschrijft hoe zijn voeten begonnen te trillen en te branden en hoe vanaf dat moment allerlei ideeën in zijn hoofd opborrelden. Met die ideeën vulde hij in de loop der jaren een hele stapel boeken; in een aantal daarvan, dikke pillen van 500 pagina’s elk, zet hij zijn geloof uiteen. Per boek werd zijn verhaal ingewikkelder, maar het maakte Icke wel tot een van de grootste complotdenkers, de gelovigste der gelovigen, de paus van de samenzweringskerk. Icke combineert zo’n beetje alle bekende complottheorieën – de moord op Kennedy, Illuminati, 9/11, geheimzinnige black helicopters, Area 51 – en smeedt ze moeiteloos aaneen tot een soort ultieme nachtmerrie waarin niets is wat het lijkt.

De Anunnaki

David Ickes motto luidt: “Exposing the dreamworld we believe to be real.” De basis van zijn omvangrijke complottheorie is het idee dat onze planeet lang geleden werd bezocht door een reptielenras, de Anunnaki. Deze ruimtehagedissen komen van Draco, een verzameling sterren op een slordige 3500 lichtjaar van de aarde.

De Anunnaki hebben zich lang geleden gekruist met voor dat doel geselecteerde mensen, waardoor in het westelijke deel van Azië een nieuw ras is ontstaan, de Babylonische Broederschap. Nakomelingen uit dat oergeslacht vormden de aardse elite: de Illuminati, de Ridders van de Ronde Tafel, kopstukken van het Internationaal Monetair Fonds, de Bilderbergers, farao’s, oud-president George Bush (“De oude, niet zijn debiele zoon”, zegt Icke), het Britse koningshuis, en zelfs onze eigen Beatrix. “Een Big Brother-wereldstaat met een wereldbank, een wereldregering, een wereldleger dat de wil van de wereldregering oplegt, een wereldmunt en een bevolking bestaande uit microchips gelinkt aan een wereldcomputer.”

Icke stelt dat we deel uitmaken van een oneindig bewustzijn en dat ons lichaam een computer is

We weten niet wat en wie we zijn en we kunnen al helemaal geen chocola maken van de wereld om ons heen. Daarom vertrouwen we op de wetenschap en op het geloof, maar die moeten juist verhullen dat wij met zijn allen niet eens bestaan. In het boek The David Icke guide to the global conspiracy (and how to end it) staat: “Wat nou als jij datgene wat je als jouw ‘persoonlijkheid’ beschouwt, en zelfs als jouw geslacht, helemaal niet bent?”

Icke stelt dat we deel uitmaken van een oneindig bewustzijn en dat ons lichaam een computer is. “Wat gebeurt er als je een computer van grote hoogte laat vallen? Dan werkt hij niet meer – hij sterft. Wat gebeurt er als je een mens van grote hoogte laat vallen? Hetzelfde. Wat gebeurt er als een virus het besturingssysteem van de computer vernietigt Dan werkt hij niet meer – hij sterft. Wat gebeurt er als een virus, kanker of een andere storing het besturingssysteem van het lichaam vernietigt? Hetzelfde.” En zo gaat Icke nog even door met zijn vergelijkingen tussen mensen en pc’s. (Dat je op dezelfde manier zou kunnen beargumenteren dat mensen auto’s zijn, of vissenkommen, laten we maar even voor wat het is.) Ickes punt is dit: “Wij sterven niet, wij krijgen geen alzheimer of geestesziektes, maar de body-computer wel.” Ons bewustzijn verplaatst zich volgens hem slechts naar een andere frequentie, die wij met onze vijf simpele zintuigen niet waar kunnen nemen.

En daarmee komen we bij een andere belangrijke pijler onder Ickes theorie: de wereld om ons heen bestaat ook niet. “De wetenschap zegt dat alles wat wij als ‘vormen’ zien – gebouwen, mensen, landschappen enzovoorts – uit atomen bestaat. Maar het probleem van deze ‘solide-wereld-theorie’ is dat atomen niet vast zijn. Hoe kan iets dat niet vast is een vaste wereld creëren? Atomen bestaan in onze menselijke realiteit voor 99 procent uit lege ruimte en toch worden ze omschreven als de fundamentele bouwstenen van de materie.”

Conclusie: de wereld is een hologram, ons voorgespiegeld door – daar zijn ze weer – de Anunnaki. Maar waarom doet dat vermaledijde reptielenras ons dit allemaal aan? Om dat te kunnen begrijpen moeten we terug naar de reden waarom de Anunnaki ooit naar de aarde kwamen. Ze waren op zoek naar zeldzame metalen, zoals het ‘monoatomische goud’ dat hen in staat zou stellen om enorme hoeveelheden informatie tot zich te nemen en te verwerken Bovendien konden de ruimtehagedissen dankzij dit materiaal een menselijke vorm aannemen. De Anunnaki, die in grotten diep in de aarde leven, gebruiken onze angsten, driftbuien en schuldgevoelens als energiebron. Hoe slechter het met de mensheid gaat, hoe meer energie dat oplevert. Icke: “Daarom propageren ze oorlog, genocide, de uitroeiing van dieren en seksuele perversiteiten.” In zijn boek Tales from the time loop zegt Icke bovendien dat de meeste hedendaagse godsdiensten, en dan vooral het christendom, het jodendom en de islam, door de toplaag van Illuminati bedacht zijn om de mensheid te verdelen en te overheersen

‘Prinses Diana was een fokmerrie’

David Icke was op school geen hoogvlieger. Maar hij had het geluk dat hij goed kon keepen. Toen hij net vijftien was, werd hij gespot door Coventry City, dat hem een contract aanbood. Helaas kwam er door allerlei lichamelijke problemen een voortijdig einde aan zijn voetbalcarrière. Hij kreeg een baantje als verslaggever bij de Leicester Advertiser en werkte zich vervolgens via een lokale radiozender op tot sportpresentator van het BBC-programma South Today. Maar na een jaar of acht werd Icke ontslagen omdat hij weigerde de poll tax (een soort onroerendgoedbelasting) te betalen. Zijn werkgever vond dat daarmee Ickes onafhankelijkheid als presentator in het geding kwam.

Terwijl hij als woordvoerder voor een groene partij steeds meer landelijke bekendheid verwierf, raakte hij in de ban van allerlei new-age-ideeën en voelde hij steeds vaker ‘een aanwezigheid’ om zich heen. Maar zijn leven veranderde pas echt toen hij een bezoek bracht aan Betty Shine, een waarzegster uit Brighton die hem vertelde dat hij naar de aarde was gestuurd om die te genezen en dat hij binnen drie jaar vijf boeken zou schrijven die hem wereldberoemd zouden maken; maar ook dat hij ontzettend veel weerstand zou ondervinden. Die boeken kwamen er, net als de wereldfaam en de weerstand.

Ickes ideeën, waar de wereld via de talkshow van Terry Wogan een voorproefje van kreeg, zijn zo complex en bizar dat er weleens wordt getwijfeld aan de oprechtheid ervan. De man geeft over de hele wereld lezingen, zijn website genereert een enorm aantal hits per week, hij verkoopt boeken per scheepslading en verdient er ongetwijfeld een dik belegde boterham mee. Zou het niet allemaal één grote grap zijn? Vertelt Icke zijn vrouw ’s avonds lachend hoe hij zijn publiek voor de zoveelste maal heeft wijsgemaakt dat alles om hen heen (en Icke zelf dus ook) een illusie is? Dat George Bush familie was van Dracula? Dat prinses Diana als een fokmerrie Buckingham Palace werd binnengeleid, waar ze vervolgens met een gouden penis ritueel werd ontmaagd terwijl Camilla Parker-Bowles (de vriendin van haar latere echtgenoot, prins Charles) toekeek? En dat de naam van de Engelse koningin Elizabeth in werkelijkheid staat voor el-lizard-birth?

Het lijkt er in ieder geval op dat Icke zijn inspiratie vooral uit boeken, tv-series en films haalt. Dat hele idee van reptielachtige aliens vormt de basis van de Amerikaanse tv-serie V (voor het eerst uitgezonden in 1983), een almachtige politiestaat wordt door George Orwell beschreven in zijn beroemde boek 1984, en ‘mensen zijn computers’ klinkt wel heel erg als The Matrix.

Als je heel veel roept, zit er altijd wel iets tussen dat op een gegeven moment werkelijkheid wordt

Icke gebruikt allerlei vage en omstreden bronnen en presenteert ze met het grootste gemak als ‘de waarheid’. Ook spirituele ervaringen die mensen (onder wie hijzelf) in een trance of onder het genot van geestverruimende middelen hebben opgedaan, worden probleemloos in zijn alomvattende theorie opgenomen. De gaten in zijn betoog worden steevast dichtgesmeerd met weer een nieuwe theorie in een nieuw boek. Er zijn trouwens mensen die denken dat Icke met die oppermachtige reptielen in werkelijkheid Joden bedoelt. Het leidde er onder meer toe dat hij in 1999 urenlang op een Canadees vliegveld werd ondervraagd. Icke mocht het land pas in toen hij de douanebeambten ervan had weten te overtuigen dat hij echt reptielen bedoelt als hij het over reptielen heeft.

Icke gaat er prat op dat de voorspellingen uit zijn boeken allemaal uitkomen. Overstromingen in de Golf van Mexico (New Orleans, 2005), de macht die van vader op zoon wordt doorgegeven (de familie Bush), en diverse pogingen om een Derde Wereldoorlog te ontketenen door de islam en het Westen tegen elkaar op te stoken (zoals de aanslagen van 11 september 2001 en de oorlogen in Irak en Afghanistan)… Maar als je heel veel roept, zit er altijd wel iets tussen dat op een gegeven moment werkelijkheid wordt.

En nu?

Je zou bijna gaan hopen dat David Icke ooit nog eens een boek schrijft waarin hij alle complotdenkers voor hun aandacht (en hun geld) bedankt en opbiecht dat hij iedereen in de maling heeft genomen. Maar dat zal wel niet gebeuren. De Amerikaanse politicoloog en samenzweringsdeskundige Michael Barkun zegt over de denkbeelden van Icke: “Omdat in het wereldbeeld van dit soort complotgelovigen alles met elkaar samenhangt, kan elke bron worden gebruikt om verbanden te leggen. En hoe groter het stigma is dat op een bepaald idee rust, hoe aantrekkelijker het wordt, omdat de felheid waarmee de rest van de wereld dat idee verwerpt voor de complotgelovigen weer een bewijs is voor de geldigheid ervan. Voor Icke is het feit dat zijn hagedissentheorie zo massaal belachelijk wordt gemaakt een bevestiging dat hij op het juiste spoor zit.”

Dankzij internet hebben figuren als Icke bovendien een enorm platform gekregen om hun krankzinnige ideeën aan de man te brengen. Of zoals de Engelse complotonderzoeker Robin Ramsay zegt: “Internet is een global village, maar de meeste mensen in dat werelddorp zijn idioten.”

Dit artikel staat ook in de Complot-special van KIJK waarin nog 54 andere samenzweringsverhalen tegen het licht worden gehouden.

Beeld bovenaan: Paul McErlean/Eyeem/Getty Images, 123RF, Marcin Nowak/Shutterstock/ANP | Bewerking: Bert v/d Broek/Toros Art, KIJK