De beste KIJK-covers en -artikelen van 2021

Wat waren de beste KIJK-artikelen en mooiste covers van het jaar 2020? De redactie heeft zo zijn voorkeur.

Hoofdredacteur André

Cover De leukste van dit jaar vind ik die van KIJK 11: De robots rukken op. Het verhaal dat daarbij hoort gaat (niet geheel verrassend) over de opmars van de robots. We stellen de vraag of die machines straks ook bewustzijn krijgen en of dat dan gevolgen heeft – of zelfs gevaarlijk kan zijn – voor ons mensen. Een mooi verhaal van Nick Kivits. Op de cover kozen we voor een burgerlijk, wat truttig wijkje. En dan die robots ervoor alsof het de normaalste zaak van de wereld is… Steeds als ik die plaat zie, zit ik te grijnzen.

Artikel

Tijdens onze wekelijkse redactievergaderingen schieten er allerlei goede ideeën over de tafel (nou ja, over de computerschermen; dank corona!). Soms is een voorstel het net niet, maar kom je al pratend tot een idee dat wel erg leuk uitpakt. Dit verhaal uit KIJK 9 is daar een voorbeeld van. Hoeveel impact hebben die schathemeltjerijken als Musk, Bezos, en Gates met al hun peperdure ‘hobbyprojecten’ nou eigenlijk op de wereld? Kunnen ze daarmee onze toekomst bepalen? En willen we dat? Hidde Middelweerd doet dat in zijn verhaal heel vakkundig uit de doeken.

Coördinerend redacteur Naomi

Cover KIJK viert de wetenschap, en daarmee ook de mensen die zich voor 200 procent inzetten om de wetenschap te bedrijven. En dat dat niet altijd zonder gevaren is, blijkt uit het openingsartikel van KIJK 4/2021. Bij zo’n spannend verhaal hoort een al even zo spannende cover, en wát is dat goed gelukt voor dit nummer. Een enorm intrigerende plaat die van het blad spat.

Artikel

Toen de opa van mijn man overleed, maakte ik voor het eerst van mijn leven een crematie mee. De familieleden en kennissen waar ik tot dan toe afscheid van had moeten nemen, waren begraven. Maar tegenwoordig bestaan er nog veel meer vormen van lijkbezorging. Zo beschrijft Elleke Bal in haar artikel in KIJK 2/2021 milieuvriendelijke alternatieven: composteren, humuseren en resomeren. Een ontzettend interessant verhaal.

Redacteur Laurien

Cover Ik hou van mooie ruimteplaten; ze fungeren geregeld als desktop- en smartphone-achtergrond. De cover van KIJK 12/2021 met erop de James Webb Space Telescope is dan ook mijn favoriet van 2021. Ik vind de sterrenachtergrond waanzinnig mooi, de reflectie ervan in de enorme spiegel van de telescoop, en de kleurverloop onderaan de cover past hier perfect bij.

Artikel

Eén artikel kiezen dat eruit springt, is eigenlijk niet te doen. Maar het verhaal van Teake Zuidema over de Hanford Site heeft erg veel indruk op me gemaakt. Grote kans dat je nog nooit van deze plek in de VS hebt gehoord. Veel Amerikanen hebben dat namelijk ook niet, maar ze betalen wel mee aan het astronomische bedrag dat nodig is om het nucleaire complex op te ruimen. Ik heb het artikel echt met verbazing zitten lezen.

Beeldredacteur Margriet

Cover Ik kies de cover van KIJK 2 met een astronaut op de maan. Dit is een toekomstige NASA-missie, maar de illustratie is zo mooi, dat je het gevoel hebt dat je erbij bent. Je wordt nieuwsgierig naar wat de astronaut daar aan het doen is, maar veel meer nog naar hoe het moet zijn om echt op de maan rond te lopen, met als bonus een prachtig uitzicht op de aarde. Bijna niet voor te stellen.

Artikel

Als beeldredacteur heb ik ontelbaar veel foto’s voorbij zien komen, maar ik blijf me verbazen over hoe mooi en sterk een beeld kan zijn en hoeveel het kan zeggen. Mijn favoriete artikel is dit keer dus een beeldverhaal en wel dat uit KIJK 9 over bijen. Deze kleine dieren zijn prachtig groot in beeld gebracht. Je krijgt een inkijkje in hun goed geoliede mini-maatschappij en beseft weer eens hoe belangrijk deze nijvere dieren zijn voor onze grote wereld.

Redactie-assistent Lysette

Cover De cover van het Zomernummer is mijn favoriet, omdat hij intrigerend is en dreigend door het gebruikte beeld. En je weet meteen waar het over gaat. Knap werk van Bert van den Broek! Het geheel ziet er spannend uit en het verloop in de onderbalk, waarin kleuren uit de hoofdplaat terugkomen vind ik prachtig.

Artikel

Dit jaar geen interview over baanbrekend onderzoek of ingewikkelde technieken, maar een artikel over een raar fenomeen waarvan veel mensen zich waarschijnlijk ooit hebben afgevraagd hoe die situatie ooit zo gekomen is: enclaves. In een overzichtelijk kaderverhaal worden de bekendste genoemd, met hun ontstaansgeschiedenis. Leuk, laagdrempelig maatschappelijk artikel van Merijn van Nuland dat fijn leest.

Stagiaire Loys

Cover Ik vond het mooi om te zien hoe de cover van de Vroeger & Nu-special is gemaakt. Het was een groot project, met veel knippen en plakken. Als stagiaire was dat interessant om te zien, omdat ik nog niet wist hoeveel werk er in zo’n cover kon zitten. En die oude platen zijn natuurlijk geweldig.

Artikel

Het tofste verhaal vond ik dat van James Webb. Alles aan die ruimtelescoop is indrukwekkend: de uitklapbare spiegel van 6,5 meter, de technologie, de missie (en het prijskaartje). Ik kom James Webb altijd tegen als ik een astronomie-artikel schrijf, of het nou over zwarte gaten of exoplaneten gaat. Het is daarom spannend om te bedenken hoeveel dit project ons kan leren.

