De Doomsday Clock is met 10 sec vooruit gezet

Het Bulletin of the Atomic Scientists heeft vandaag bekendgemaakt dat de Doomsday Clock met 10 seconden is verzet. Daarmee staat de klok op 10 seconden voor middernacht – het dichtste punt ooit in de 76-jarige geschiedenis.

In 1947 riep de non-profitorganisatie Bulletin of the Atomic Scientists de Doomsday Clock (doemdagklok in het Nederlands) in het leven; een symbolisch uurwerk dat sindsdien wordt bijgehouden. Aanvankelijk gaf de klok aan hoe dicht de mensheid bij een allesvernietigende kernoorlog verwijderd was, maar in de loop der jaren zijn andere factoren een rol gaan spelen. Wetenschappers kijken nu bijvoorbeeld ook naar het klimaat, de wereldeconomie of andere internationale gebeurtenissen en stellen op basis daarvan de tijd in.

In 1947 werd de klok op zeven minuten voor twaalf gezet en in 1953, het jaar waarin de relatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ernstig bekoelde, kropen de wijzers naar twee minuten voor twaalf. Een tijdlang was de wereld niet zo gevaarlijk geweest. Maar de afgelopen drie jaar stond de klok op 100 seconden voor middernacht – het dichtste punt ooit. Tot nu dan. Want vandaag heeft het Bulletin of the Atomic Scientists besloten dat de klok met 10 seconden vooruit wordt gezet.

"We move the Clock forward, the closest it has ever been to midnight. It is now, 90 seconds to midnight." #DoomsdayClock https://t.co/vNLOCAAx5E pic.twitter.com/Wg4l8fZUU0 — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 24, 2023

Dat de klok met 10 seconden vooruit is gezet, komt niet als een verrassing. De factoren die volgens het Bulletin of Atomic Scientists gevaarlijk zijn, zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. De inval van Rusland in Oekraïne is de grootste punt van zorg. Hoewel de Doomsday Clock geen harde wetenschap is, vormt hij wel een waarschuwing.

Doomsday prepping voor dummies Niet iedereen is er even druk mee, maar hoe dichter de Doosmday Clock bij middernacht komt, hoe groter de kans dat de mensheid zichzelf de vernieling in helpt, en het einde van de huidige wereld in zicht is. Zogeheten doomsday preppers, daarentegen, bereiden zich voor op een mogelijke apocalypse. Dit zijn hun tips: Haal voor tenminste drie weken aan schoon water in huis; 7,5 liter per persoon per dag. Sla lang houdbaar en voedzaam eten in, genoeg voor minstens drie weken. Denk aan pindakaas, pasta, poedermelk, voedingsrepen en vooral veel blikvoer. Koop een uitgebreide eerstehulpdoos. Regel een (vuur)wapen (en train ermee bij een schietclub). Zorg voor bleek of jodiumdruppels voor het desinfecteren van water. Breng je conditie op peil. Bestudeer fundamentele overlevingstechnieken.

