’s Werelds diepst gelegen scheepswrak ontdekt

Op bijna 7 kilometer diepte trof de Amerikaanse miljonair en diepzeeverkenner Victor Vescovo in de Stille Oceaan de overblijfselen van een schip aan.

Van 23 tot en met 26 oktober in 1944 vond een strijd in de Stille Oceaan plaats die later bekend zou komen te staan als een van de grootste zeeslagen ooit. Tijdens deze Slag in de Golf van Leyte probeerden de Japanners de invasie van de VS en Australië op Leyte te verhinderen. De Japanse Keizerlijke Marine slaagde er niet in en werd verslagen.

Maar de geallieerden verloren daarbij ook enkele schepen, waaronder de Amerikaanse torpedobootjager USS Samuel B. Roberts. Hierbij kwamen 89 bemanningsleden om. Nu, 78 jaar later, is het scheepswrak gevonden. De Texaanse zakenman en avonturier Victor Vescovo, eigenaar van het bedrijf Caladan Oceanic, ontdekte de ‘Sammy B’ in de Filipijnen op een recorddiepte van 6895 meter. Om een idee te geven van hoe diep dat is: 98 procent van de gehele oceaanbodem is minder dan 6000 meter diep.

Lees ook:

With sonar specialist Jeremie Morizet, I piloted the submersible Limiting Factor to the wreck of the Samuel B. Roberts (DE 413). Resting at 6,895 meters, it is now the deepest shipwreck ever located and surveyed. It was indeed the "destroyer escort that fought like a battleship." pic.twitter.com/VjNVERdTxh — Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 24, 2022

USS

Vescovo deelde eind vorige week de ontdekking op zijn Twitter-account. “Samen met sonarspecialist Jeremie Morizet heb ik de onderzeeër Limiting Factor naar het wrak van de Samuel B. Roberts (DE 413) geloodst. Met een diepte van 6.895 meter is dit het diepste scheepswrak dat ooit werd gelokaliseerd en onderzocht”, schrijft hij.

Ook postte hij op Twitter meerdere foto’s en filmpjes. Op de beelden zijn de rompstructuur, kanonnen en torpedobuizen van het oorlogsschip te zien. Verder zijn de gaten zichtbaar die Japanse granaten in de Sammy B sloegen; in de achtersteven zitten sporen van een voltreffer. Aan het gehavende schip te zien, is het eerst met de boeg op de zeebodem terechtgekomen.

Another video from the survey dive on the Sammy B. This one is from the starboard side near the bridge and forward gun mounts. We kept our distance because we spotted potentially live shells in the 40mm gun, and later towards the stern, depth charges still in their racks. pic.twitter.com/DY54o6Prpx — Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 26, 2022

Vorig jaar slaagde Vescovo er nog in de destroyer USS Johnston te vinden op een diepte van 6460 meter, wat destijds goed was voor een record. Bovendien is het mogelijk dat er wrakken zijn die nog dieper liggen dan de Sammy B of de Johnston. “Er zijn nog twee andere Amerikaanse schepen die nog gevonden moeten worden – de USS Gambier Bay en de USS Hoel,” zegt Kelvin Murray van EYOS, het bedrijf dat de expeditie van Vescovo organiseerde en leidde. Beide oorlogsschepen vergingen eveneens in de Slag in de Golf van Leyte.

Bronnen: BBC News, NOS

Beeld: U.S. Navy