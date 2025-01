Doomsday Clock gaat 1 seconde vooruit en staat nu het dichtst bij middernacht ooit

Het Bulletin of the Atomic Scientists heeft deze week bekendgemaakt dat de Doomsday Clock vooruit is gezet. Daarmee staat de klok nu op 89 seconden voor middernacht – het dichtste punt ooit in de 78-jarige geschiedenis.

In 1947 riep de non-profitorganisatie Bulletin of the Atomic Scientists – gevormd door bekende wetenschappers als Albert Einstein en J. Robert Oppenheimer – de Doomsday Clock (ook wel doemdagklok) in het leven; een symbolisch uurwerk dat sindsdien wordt bijgehouden. Aanvankelijk gaf de klok aan hoe dicht de mensheid bij een allesvernietigende kernoorlog was, maar in de loop der jaren zijn andere factoren een rol gaan spelen. Wetenschappers kijken nu bijvoorbeeld ook naar het klimaat, de wereldeconomie of andere internationale gebeurtenissen en stellen op basis daarvan de tijd in.

In 1947 werd de klok op zeven minuten voor twaalf gezet en in 1953, het jaar waarin de relatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ernstig bekoelde, kropen de wijzers naar twee minuten voor twaalf. Een tijdlang was de wereld niet zo gevaarlijk geweest. Maar de afgelopen twee jaar stond de klok op 90 seconden voor middernacht – het dichtste punt ooit. Tot nu dan. Want deze week heeft het Bulletin of the Atomic Scientists besloten dat de klok met 1 seconde vooruit wordt gezet.

Nucleaire dreiging

Volgens de organisatie die bestaat uit vooraanstaande wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars, is het risico op een allesvernietigende catastrofe in 2024 nog groter geworden dan die al was. Zo produceren meerderen landen extra kernwapens en heeft Rusland zich teruggetrokken uit het New START-verdrag, waarin was afgesproken om het aantal kernkoppen te beperken. Zelfs de Verenigde staten hebben “hun rol als stem van voorzichtigheid laten varen”.

Verder speelde ook klimaatverandering een rol in de beslissing om de Doomsday Clock te verzetten. Zo was 2024 het heetste jaar ooit gemeten en zorgden onder meer overstromingen, orkanen, extreme hitte en natuurbranden voor veel problemen. De wetenschappers vinden het daarom “bijzonder zorgwekkend” dat klimaatverandering in de verkiezingscampagnes in de Verenigde Staten en veel andere landen juist een lage prioriteit had.

Daarnaast noemt het Bulletin of the Atomic Scientists ook nog de conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten, het toegenomen wantrouwen in maatregelen om infectieziektes te voorkomen, het gebruik van AI in oorlogswapens en de rol van AI in het verspreiden van desinformatie.

Onmiddellijk actie nodig

Volgens de organisatie geeft de klok van 2025 aan dat “de wereld zich op een ongekend risicovol pad bevindt en dat doorgaan op de huidige manier een vorm van waanzin is”. Toch hebben overheden afgelopen jaar gefaald om de problemen serieus aan te pakken.

“Het doel van de Doomsday Clock is om een wereldwijd gesprek te starten over de levensbedreigende gevaren waar ’s werelds beste wetenschappers ’s nachts van wakker liggen”, zegt natuurkundige en astrofysicus Daniel Holz namens het Bulletin. “Er is onmiddellijk actie nodig, voordat het te laat is.”

Bron: Bulletin of the Atomic Scientists