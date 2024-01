De Doomsday Clock blijft het dichtst bij middernacht ooit

Het Bulletin of the Atomic Scientists heeft deze week bekendgemaakt dat de Doomsday Clock niet is verzet. Daarmee blijft de klok op 90 seconden voor middernacht staan – het dichtste punt ooit in de 77-jarige geschiedenis.

In 1947 riep de non-profitorganisatie Bulletin of the Atomic Scientists – gevormd door bekende wetenschappers als Albert Einstein en J. Robert Oppenheimer – de Doomsday Clock (doemdagklok in het Nederlands) in het leven; een symbolisch uurwerk dat sindsdien wordt bijgehouden. Aanvankelijk gaf de klok aan hoe dicht de mensheid bij een allesvernietigende kernoorlog verwijderd was, maar in de loop der jaren zijn andere factoren een rol gaan spelen. Wetenschappers kijken nu bijvoorbeeld ook naar het klimaat, de wereldeconomie of andere internationale gebeurtenissen en stellen op basis daarvan de tijd in.

“Gevaarlijkste moment in de moderne geschiedenis”

In 1947 werd de klok op zeven minuten voor twaalf gezet en in 1953, het jaar waarin de relatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ernstig bekoelde, kropen de wijzers naar twee minuten voor twaalf. Een tijdlang was de wereld niet zo gevaarlijk geweest. Maar de afgelopen drie jaar stond de klok op 100 seconden voor middernacht – het dichtste punt ooit. Tot 2023 dan. Want vorig jaar heeft het Bulletin of the Atomic Scientists besloten dat de klok met 10 seconden vooruit werd gezet.

Dit jaar blijft de Doomsday Clock op 90 seconden voor middernacht staan. Volgens het Bulletin of the Atomic Scientists wordt de mensheid namelijk nog steeds geconfronteerd met ongekende gevaren. “Leiders en burgers over de hele wereld moeten deze uitspraak opvatten als een grimmige waarschuwing en dringend reageren, alsof vandaag het gevaarlijkste moment in de moderne geschiedenis is. Want dat zou wel eens het geval kunnen zijn.”

Today, the Bulletin's Science and Security Board once again sets the #DoomsdayClock at 90 seconds to midnight.



Humanity continues to face an unprecedented level of danger.



Read the full statement: https://t.co/PowB7RkzXw pic.twitter.com/aRyF2ZX3wB — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2024



Kernwapens

De redenen voor deze uitspraak lopen uiteen. De belangrijkste is de zorgwerkende toename in kernwapenprogramma’s. Zowel China, Rusland als de Verenigde Staten investeren flink in deze allesvernietigende wapens. “Dit dreigt een driezijdige nucleaire wapenwedloop te ontketenen”, aldus de non-proforganisatie. Maar ook Iran, Noord-Korea, India en Pakistan blijven gestaag kernwapens produceren.

Verder noemt het Bulletin of the Atomic Scientists de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de oorlog in Gaza. Ook de opkomst van AI draagt bij aan de beslissing. Bovendien was 2023 het heetste jaar ooit.

Hoe we de Doomsday Clock weer kunnen terugzetten? Volgens het Bulletin of the Atomic Scientists moeten de drie wereldmachten – de Verenigde Staten, China en Rusland – het voortouw nemen om samen bovenstaande problemen aan te pakken. “Zij hebben de middelen om de wereld weg te houden bij de afgrond. Ze moeten dat doen, met duidelijkheid en moed, en zonder uitstel.”

Doomsday prepping voor dummies Niet iedereen is er even druk mee, maar hoe dichter de Doosmday Clock bij middernacht komt, hoe groter de kans dat de mensheid zichzelf de vernieling in helpt, en het einde van de huidige wereld in zicht is. Zogeheten doomsday preppers, daarentegen, bereiden zich voor op een mogelijke apocalypse. Dit zijn hun tips: Haal voor tenminste drie weken aan schoon water in huis; 7,5 liter per persoon per dag. Sla lang houdbaar en voedzaam eten in, genoeg voor minstens drie weken. Denk aan pindakaas, pasta, poedermelk, voedingsrepen en vooral veel blikvoer. Koop een uitgebreide eerstehulpdoos. Regel een (vuur)wapen (en train ermee bij een schietclub). Zorg voor bleek of jodiumdruppels voor het desinfecteren van water. Breng je conditie op peil. Bestudeer fundamentele overlevingstechnieken.

Bronnen: Bulletin of the Atomic Scientists, KIJK 1/2015

Beeld: 123RF