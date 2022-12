Een witte kerst, wat is dat eigenlijk?

Een uurtje sneeuw op Eerste Kerstdag of heel Nederland tijdens Kerstmis onder een dik wit pak – wanneer spreken we van een witte kerst?

Voor de een is kerst niet compleet zonder een sfeervolle sneeuwdeken, voor de ander kan die witte kledderzooi niet snel genoeg verdwijnen. Voor die laatsten is er goed nieuws: een witte kerst is best zeldzaam.

Definitie witte kerst

De definitie van een witte kerst is dat er op beide Kerstdagen een aaneengesloten sneeuwdek in De Bilt moet zijn gemeten. Sinds het KNMI dat in 1901 begon bij te houden, hebben we slechts acht keer een ‘echte’ witte kerst gehad. In 2009 en 2010 gebeurde dat voor de laatste keer.

Het is best een strenge voorwaarde. Want stel dat er overal in Nederland sneeuw ligt, maar in De Bilt is het groen (een onwaarschijnlijk scenario, maar toch), dan is het dus officieel geen witte kerst. Andersom geldt het trouwens ook: alleen een besneeuwd De Bilt kan ervoor zorgen dat heel ons verder groene land een witte kerst kan vieren.

Voor de sfeer is het al mooi wanneer er op een van beide kerstdagen een beetje sneeuw valt. En dat is wel vaker gebeurd: in de afgelopen 120 jaar lag er in 29 jaar wel ergens in Nederland sneeuw op Eerste of Tweede Kerstdag.

Nat en koud

Waarom is het fenomeen ‘witte kerst’ bij ons zo zeldzaam? Het witte goedje valt gemiddeld op vijf dagen in december. Om ervoor te zorgen dat sneeuw blijft liggen, is vorst nodig, ook overdag. Dat gaat vaak niet samen met neerslag. Bij een oosten- of noordoostenwind kan het wel vriezen, maar het is dan meestal droog. Een noord- of zuidwestenwind kan wel nat zijn, maar is weer niet zo koud. Pas als er koude wind uit zee waait met veel neerslag, of na een vorstperiode, is er kans dat er sneeuw valt die blijft liggen.

Bronnen: KNMI, Weeronline, RTL Nieuws

Beeld: Joshua Davis/Freeimages