‘Er is op de redactie al jaren een verbeten strijd aan de gang’

Hoofdredacteur André is in zijn nopjes: ein-de-lijk scoort zijn rubriek hoger in het laatste lezersonderzoek dan dat van zijn twee collega’s. En dat mag de wereld weten ook.

Als lezer heb je het waarschijnlijk niet zo in de gaten, maar er is op de KIJK-redactie al jaren een verbeten strijd aan de gang tussen team KA en team KK. Dat zit zo. De redacteuren Naomi en Laurien zijn verantwoordelijk voor de nieuwsrubriek van dit blad, de KIJK Kort (intern de KK) en ik, samen met een team van uitstekende experts, voor de vragenrubriek KIJK Antwoordt (de KA). Nou doen we al jaren onderzoek onder onze lezers en steeds weer blijkt de KK onder jullie net ietsje beter te scoren dan de KA. We hebben het dan over een verschil van een honderdste procent of zo, maar niettemin slagen mijn collega’s er al jaren in om me voor te blijven.

Kantoortreiterijen

Verder niet zo heul erg, ware het niet dat de dames ook al jaren elke gelegenheid aangrijpen om me met de neus op die stinkende feiten te drukken. Meewarige blikken als het over KA gaat, eventjes die duim en wijsvinger in een veelbetekenende L-vorm op het voorhoofd… Je kent die kantoortreiterijen wel.

Tot nu. TOT NU! Want een nieuw lezersonderzoek wijst uit dat de KA bovenaan is geëindigd; procenten (procenten!) boven de KK. Ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik dat in de KIJK-groepsapp ook triomfantelijk heb laten weten met: “OH! YES! Er gaan een paar mensen op de redactie zo’n slechte dag hebben…” Gevolgd door een screenshot van het staafdiagrammetje waarin mijn overwinning zich overduidelijk aftekent. Beetje sneu? Zeker. Blij? Ook. En ik voel de bui al hangen. De ‘tegenpartij’ vindt ongetwijfeld dat ik mijn hoofdredacteurenstukkie misbruik. Of dat er vast ergens een telfout is gemaakt. Dus de strijd zal voortduren en dat is prima, want KIJK wordt er alleen maar beter van.

Maar laten we wel wezen: natuurlijk verbleekt de prestatie van KA volledig bij die van de echte winnaars in deze editie: de teams die dit jaar de hoofdprijzen in de wacht sleepten van KIJK’s Beste Tech-idee 2022. Alle genomineerden, maar vooral de winnaars van deze techwedstrijd werken aan innovaties die de wereld beter maken. En dat is pas echt belangrijk.

Deze redactioneel staat ook in KIJK 12/2022.