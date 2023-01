Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze nieuwe rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: het klonen van huisdieren, alternatieven voor begraven en een land met te veel geld.

1) Is die gekloonde hond echt dezelfde als het origineel?

Geen enkel beest heeft het eeuwige leven en dus komt er een tijd dat je afscheid van hond Max of poes Tommy moet nemen. Sommige mensen weigeren dat te doen en richten zich tot bedrijven die overleden huisdieren nieuw leven in kunnen blazen. Hoe? Door ze te klonen. En die praktijk neemt in China een hoge vlucht, berichtte de NOS deze week.

Hoe werkt dat klonen eigenlijk en is je copycat dezelfde als poes Tommy?

2) Zijn er alternatieven voor begraven en cremeren?

Beeld: Allan Thornton/Getty Images

Op dit moment zijn er in Nederland vier vormen van lijkbezorging: begraven, cremeren, het lichaam doneren aan de wetenschap en het zeemansgraf. Maar erg duurzaam zijn deze opties niet. De Amerikaanse staat New York staat vanaf nu nog meer vormen lijkbezorging toe.

Welke opties zijn er dan nog meer?

3) Noorwegen heeft te veel geld en dat is een probleem

Beeld: Jolande/Pixabay

Dankzij enorme gas- en olievoorraden in de Noordzee is Noorwegen in relatief korte tijd heel rijk geworden. De opbrengsten stoppen ze in een staatsfonds waar nu al meer dan 1,2 biljoen euro in zit. Door de sancties tegen Rusland is Noorwegen dit jaar de grootste gasleverancier van Europa geworden en komt er nog eens 113 miljard euro in het fonds erbij. Maar op welke manier is zoveel geld dan een probleem? Geef wat uit, investeer wat en zet de rest lekker op de bank, zou je zeggen.

Lees hier waarom dat niet zo simpel is.

