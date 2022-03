Hoe snel gaan calorieën als vet in je lichaam zitten?

Een lezer vroeg zich het volgende af. Stel, je hebt vanmiddag bij de lunch een tosti kaas gegeten, hoelang duurt het dan voordat de energie uit die tosti zich in je lichaam heeft genesteld?

Als je op de weegschaal stapt zodra je de tosti op hebt, weeg je 100 gram extra (twee sneden witbrood met margarine en een plak 48+ kaas). Maar 37 gram hiervan is water plus een beetje zout en die plas, adem (verdamp) en zweet je de komende uren grotendeels weer uit, afhankelijk van je water- en zoutbalans. Morgen verlies je nog eens een klein beetje als je de kleine hoeveelheid aan onverteerbare voedingsvezels eruit poept.

Energiebalans

Ondertussen gaan je darmen aan de slag met het verteren van de overige voedingsstoffen; 61 gram aan eiwitten, vetten en koolhydraten. Je lichaam gebruikt een deel hiervan voor onderhoudsprocessen, afweer, herstelwerkzaamheden, energie en eventueel groei. Wat niet nodig is, wordt als vet opgeslagen.

Iris Groenenberg, kennisspecialist bij het Voedingscentrum: “Wat je precies aan vet opslaat van die ene tosti is nauwelijks te voorspellen en afhankelijk van factoren zoals hoe fanatiek je beweegt, individuele verschillen in vertering en persoonlijke situaties, zoals zwangerschap en ziekte.”

En hoe snel gaat dat dan? De schatting is dat het enkele uren tot meer dan een dag duurt voordat je het eventuele overschot aan energie hebt opgeslagen als vet. In totaal bevat die tosti met kaas en witbrood zo’n 350 kcal. Zou je die – in het theoretische geval – volledig opslaan, dan zou je (rekening houdend met verliezen tijdens de vertering) zo’n 30 tot 45 gram aan kunnen komen. Maar Groenenberg nuanceert: “Als je over de langere tijd net zoveel calorieën eet als je verbruikt, dan kom je niet aan. Je moet je energiebalans dus altijd op de langere termijn bekijken.

