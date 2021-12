Waarom krijg je een buikje van bier?

Als mannen een buikje beginnen te krijgen, wordt dat vaak aan te veel bier drinken gewijd. Maar waarom krijg je eigenlijk een bierbuik?

Als het straks weer kan is het heerlijk, dat biertje bij die voetbalwedstrijd samen met je vrienden. Maar helaas, nu je de dertig gepasseerd bent, begint je eens zo strakke buik langzaam wat op te bollen. Komt die bierbuik nou echt van die paar biertjes?

Lees ook:

Caloriebom

Waarschijnlijk wel. En dat heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste daarvan: alcohol is een echte caloriebom. Een glas bier bevat zo’n 110 kcal, evenveel als een plakje cake. Wat ook niet helpt, is dat alcohol als het ware ‘lege’ calorieën levert (zonder voedingsstoffen) en dus geen verzadigd gevoel geeft. Sterker nog, het wakkert zelfs onze eetlust aan, waardoor we er al snel een portie bitterballen bij bestellen. Tel uit je calorieën. Daar komt bij dat ons lichaam alcohol niet op kan slaan en het giftige goedje zo snel mogelijk afbreekt tot acetaat. Deze stof remt de afbraak van vetweefsel, zo blijkt uit onderzoek. Bij regelmatig alcoholgebruik valt het dus niet mee om vet te verbranden en af te vallen.

Het buikje

Maar nu over dat buikje. Bij flinke drinkers daalt ook de testosteronspiegel. Het hormoon testosteron is belangrijk voor de spieraanzet en de verdeling van vet over het lichaam. Een verlaagd testosterongehalte verhoogt het risico op gewichtstoename, en dan met name rond je middel. Heb je eenmaal overgewicht, vooral in de vorm van een buikje, dan verlaagt dat ook weer het testosterongehalte in je bloed, waarmee de neerwaartse spiraal is ingezet. Mogelijk wordt deze spiraal versterkt door fyto-oestrogenen (hormoonachtige stoffen) uit hop, gebruikt bij de productie van bier. Maar waarschijnlijk is het gehalte daarvoor te laag.

Waarom geldt het bovenstaande dan niet voor je vriendin, die liever witte wijn drinkt? Sowieso drinken mannen gemiddeld meer alcohol (én meer bier) dan vrouwen en al die extra calorieën gaan bij hen niet op de heupen zitten, maar rond hun middel. Bovendien zijn er aanwijzingen dat alcohol bij vrouwen het testosterongehalte juist stimuleert. Geef dat biertje dus maar aan je vriendin of een vriend met ‘slanke genen’ en neem zelf de alcoholvrije variant.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2021.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: iStock/Getty Images