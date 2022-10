‘Als de hartslag gelijk loopt, werken mensen beter samen’

In september zijn de komisch bedoelde Ig Nobelprijzen uitgereikt. Cognitief psycholoog Mariska Kret ontving een award in de categorie toegepaste cardiologie. Ze onderzocht de hartslag van jongeren die op een blind date gingen.

Hoe kwam je erbij dit te onderzoeken?

“Het idee ontstond tijdens een brainstormsessie met een promovendus. Ik deed al onderzoek naar uitingen van emotie en naar spiegelgedrag op verschillende niveaus. Zo had ik bijvoorbeeld aangetoond dat mensen onbewust hun pupilgrootte aan elkaar aanpassen en dat dit het vertrouwen bevordert. De promovendus vroeg zich af of je ‘de klik’ waar je mensen weleens over hoort spreken, op fysiologisch niveau kunt meten. En zo kwamen we op het idee om naar de synchronisatie van onder andere hartslag te kijken bij mensen die een date hebben.”

Wat vond je het opvallendste resultaat?

“Dat de synchronisatie van de hartslag tussen twee mensen op een date voorspellend is voor het succes ervan. En ook dat mensen die meer in sync komen, elkaar steeds leuker gaan vinden. Dit onbewuste niveau van emotie was bepalender dan expliciete gezichtsexpressies als de glimlach.”

Wat voor implicaties heeft het?

“Mensen denken doorgaans dat ze, zeker in vergelijking met andere dieren, rationele wezens zijn. Deze studie laat zien dat belangrijke beslissingen (zoals of je nog een keer met iemand wilt daten of niet) gedreven worden door lichamelijke reacties én door interacties waar we ons niet of nauwelijks bewust van zijn. In vervolgonderzoek toonden we aan dat als de hartslag gelijk liep, mensen ook beter konden samenwerken. Waarschijnlijk kunnen mensen elkaar beter begrijpen als ze in sync zijn, en dit is bevorderlijk voor het ontstaan van vertrouwen, aantrekkingskracht of een goede samenwerking, afhankelijk van de context.”

