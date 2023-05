Hoe werkt de vingerafdrukscanner van mijn telefoon?

Hoe werkt de vingerafdrukscanner op je telefoon? Dat ligt eraan welk model je hebt. Er worden namelijk drie verschillende methodes gebruikt om een vingerafdruk te scannen.

Optische scanner

De eerste is een optische scanner, waarbij een camera een 2D-foto van je vingerafdruk maakt en die digitaal vastlegt. Als je de telefoon daarna wilt ontgrendelen, worden die gegevens door de software aan boord vergeleken met de vingerafdruk op het scherm. Je kunt zien of jouw telefoon zo’n scanner gebruikt doordat het scherm eronder bij het scannen fel oplicht. De beeldsensor heeft namelijk vrij veel licht nodig om een goede opname te kunnen maken. Probleem is dat zo’n systeem weliswaar snel is, maar niet zo heel veilig. Het kan eenvoudig met bijvoorbeeld een goede fotoafdruk worden misleid.

Capacitieve scanner

Een beter alternatief is de capacitieve scanner. Die gebruikt honderden kleine condensators die zijn gekoppeld aan een geleidende plaat in een startknop of onder het scherm van een smartphone. Een vingerafdruk bestaat uit richeltjes en dalen. Op de plek waar een richeltje het scherm raakt, wordt de lading in de condensators eronder verlaagd. De ‘dalen’ ertussen hebben geen effect op de condensators op die plek. Een zogenoemd op-amp integrator circuit meet die veranderingen en door precies te bepalen in welke condensators de spanning is verlaagd en in welke niet worden de bogen, lussen en krullen van een vingerafdruk in kaart gebracht.

Voordeel is dat het systeem veel moeilijker te misleiden is dan een optische scanner. Zelfs een namaakvinger werkt niet, doordat de condensators anders reageren op bijvoorbeeld een vinger van kunststof dan op een echte. Nadeel is dat er honderden minicondensators nodig zijn om voldoende resolutie te halen. Dat maakt het systeem relatief duur.

Ultrasone vingerafdrukscanner

Top of the range zijn tegenwoordig de ultrasone vingerafdrukscanners in bijvoorbeeld de Samsung S22 Ultra. Die werken door onhoorbare geluidsgolven door het scherm te sturen, waar ze door de vinger terug worden gekaatst naar de sensor. Door het tijdsverschil tussen verzenden en ontvangen heel nauwkeurig te meten, kunnen de ribbels in kaart worden gebracht. De technologie is nog moeilijker te misleiden dan een capacitieve scanner en hij kan beter omgaan met vieze of natte vingers.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 12/2022.

Beeld: Qualcomm/Samsung