Beluister nu aflevering 4 van KIJK: Het Experiment

In KIJK: Het Experiment bespreken wetenschapsjournalist Diederik Jekel en KIJK-redacteur Laurien Onderwater op een toegankelijke manier de bijzonderste experimenten uit de wetenschap. In aflevering 4 behandelen ze lugubere dierproeven.

Wat gebeurt er als je muizen in een enorme ruimte zonder roofdieren zet en ze onbeperkt toegang tot eten en drinken geeft? Iets gruwelijks. Diederik en Laurien behandelen deze en nog meer dierproeven én alternatieven. Want anno 2023 is het wel een beetje van de zotte dat we nog steeds op dieren experimenteren. Wetenschapper Andries van der Meer vertelt ons hier meer over. Klinkt interessant? Luister dan nú naar de vierde aflevering van KIJK: Het Experiment!

De podcast KIJK: Het Experiment is wekelijks te beluisteren via alle grote podcastplatforms, zoals Spotify en iTunes, en kijkmagazine.nl/podcast.

Eerdere afleveringen

Aflevering 1 gaat over wetenschappers die op zichzelf hebben geëxperimenteerd. Van zestig jaar lang dagelijks vingers knakken tot lachende koeien, en van het eerste verkeersslachtoffer tot meneer Murphy en zijn wetten. Sommige wetenschappers gaan tot het gaatje om iets uit te zoeken door op zichzelf te experimenteren. Diederik en Laurien praten met Robin Koops. Hij ontwikkelde in zijn schuur een kunstmatige alvleesklier en testte die op zichzelf om een medische revolutie te veroorzaken.

Aflevering 2 staat in het teken van megalomane experimenten. Een apparaat van vele kilometers lang dat ons meer kan vertellen over hoe het universum in elkaar zit. Limburg is in de race als locatie voor dit nieuwe, supergevoelige instrument dat de mensheid een nieuw zintuig zal geven. Degene die daar alles over kan vertellen, is Stan Bentvelsen, directeur van het deeltjesinstituut Nikhef. Maar niet voordat Laurien en Diederik enkele van de meest megalomane experimenten bespreken.

In aflevering 3 bespreken Diederik en Laurien nutteloze experimenten. Bestaan die eigenlijk wel? Nee, want elk experiment – hoe doelloos dat op het eerste gezicht ook lijkt – levert kennis op. Of je nou onderzoekt welke kazen muggen lekker vinden, uitvogelt waarom een boterham altijd met de beboterde kant op de grond valt, of de hartslag analyseert van mensen die op een blind date zijn. Over dat laatste onderzoek praat psycholoog Mariska Kret ons bij!