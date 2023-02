KIJK op de wereld: vliegtuigen, vogels en varkens

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een vliegveld voor watervliegtuigen.

Deze kleurige toestellen zijn geparkeerd op een van de aanlegplaatsen van Lake Hood Seaplane Base. Dit ‘watervliegtuigenvliegveld’ bevindt zich in de buurt van Anchorage in Alaska en is een van de drukste in zijn soort ter wereld. Op Lake Hood, het meer waar het vliegveld deel van uitmaakt, liggen ruim duizend watervliegtuigen afgemeerd. Dagelijks starten of landen er zo’n tweehonderd.

Om verwarring te voorkomen, zijn de start- en landingsbanen gescheiden door een kunstmatig eiland. Jammer genoeg bleek dat een aantrekkelijke broedplaats voor watervogels, wat niet handig is met zoveel vliegbewegingen. Er werd heel wat geld en peperdure apparatuur tegenaan gesmeten om het gevogelte te verjagen. Maar uiteindelijk bedacht iemand een low-tech– en low-cost-oplossing.

Sindsdien wonen er op het eiland drie varkens: Larry, Curly en Moe (naar het Amerikaanse komische trio The Three Stooges). Die lusten graag een eitje, wroeten de nesten om en houden zo de lokale vogelstand verantwoord laag.

Beeld: Google Earth