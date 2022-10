Zeldzame aandoening: man is allergisch voor eigen sperma

De aandoening Post Orgasmic Illness Syndrome (POIS) uit zich in griepachtige verschijnselen na elke zaadlozing. Er zijn maar enkele tientallen gevallen beschreven in de medische literatuur.

Pinda’s, pollen, en koemelk lokken bij veel mensen een allergische reactie uit, maar sperma? Toch is dat wat artsen beschrijven in de novembereditie van het blad Urology Case Reports. Een man ontwikkelde na een orgasme een hevige reactie op zijn eigen zaad.

Hooikoortsklachten

Het betreft een verder gezonde 27-jarige man uit Amerika die al op zijn achttiende symptomen begon te ervaren. Na elke zaadlozing kreeg hij griepachtige verschijnselen en netelroos op zijn onderarmen. Meerdere bezoeken aan verschillende specialisten, waaronder allergologen, mochten niet baten – totdat hij deze dokters trof.

De onderzoekers van de huidige studie leerden hem dat hij aan het Post Orgasmic Illness Syndrome (post-orgasmisch ziektesyndroom, POIS) lijdt, een aandoening die vooral bij mannen voorkomt. De grieperige en hooikoortsachtige symptomen treden op zodra het sperma de testikels verlaat en in de zaad- en urineleider terechtkomt. Patiënten krijgen een verstopte of loopneus, jeukende ogen en huid, en ervaren soms zelfs geheugenproblemen. De symptomen houden uren of zelfs enkele dagen aan.

De ontdekking van POIS kan aan de Nederlandse seksuoloog Marcel Waldinger (1955-2019) worden toegeschreven. Hij publiceerde er voor het eerst over in 2002, nadat hij twee mannen in zijn praktijk waren geweest met griepachtige symptomen na het klaarkomen. Al vrij snel concludeerde Waldinger dat de oorzaak niet psychisch, maar fysiek was.

Zeldzame aandoening

Er zijn veel verschillende ziekten die iemands seksuele functioneren kunnen aantasten, maar POIS is erg zeldzaam. Het Amerikaanse National Institutes of Health schat dat minder dan duizend mensen in de Verenigde Staten het hebben. In Urology Case Reports schrijven de onderzoekers dat er in de medische literatuur minder dan zestig gevallen van POIS zijn beschreven. Wat er precies op moleculair misgaat dat het lichaam een allergische reactie ontwikkelt op het zaad, moet dan ook nog verder worden onderzocht.

Een standaardbehandeling is er niet, maar het antihistaminicum (een anti-allergiemedicijn) fenofexadine sloeg gelukkig aan bij de 27-jarige patiënt. Na een langere periode van seksuele onthouding kon de man eindelijk weer klaarkomen zonder symptomen. En zo heeft het bizarre verhaal toch nog een happy ending.

