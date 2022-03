Man krijgt drie maanden na beroerte haar op zijn tong

Een man uit India kwam drie maanden na een beroerte terug bij de dokter met een zwarte en harige tong. De aandoening die de mysterieuze kwaal veroorzaakte komt vaker voor dan je denkt.



Geen haar op de tanden, maar haar op de tong. Toen een Indiase man een beroerte kreeg die de linkerkant van zijn lichaam verlamde, kon hij geen vast voedsel meer eten. Zijn nieuwe, vloeibare dieet kwam helaas met een onwelkome bijwerking: zijn tong begon zwart te worden en ‘haren’ te krijgen. Na een slijmtest werd de patiënt gediagnosticeerd met lingua villosa nigra, ook wel zwarte haartong genoemd. De dokters van het Medical Trust ziekenhuis in Kochi publiceerden hun bevindingen in het JAMA Dermatology Medical Journal.

Haartjes

De ‘haartjes’ die te zien zijn op zijn tong zijn geen echte haren, maar zogeheten filiforme papillen, die twee derde van het tongoppervlak bedekken. Deze papillen zijn erg vergroot en verkleurd door een opeenhoping van ‘puin’ en dode bacteriën. Dat geeft ze een uiterlijk dat vergelijkbaar is met dat van haartjes.‎

De aandoening kan, zoals bij deze man het geval was, worden veroorzaakt door een vloeibaar dieet. Als je vast voedsel eet, wordt de bovenste laag dode bacteriën van je tong afgeschraapt. Omdat op het menu van deze man alleen maar soep en sap stond, gebeurde dat schrapen niet, waardoor de bacteriën achterbleven. Naast een vloeibaar dieet kan ook het gebruik van tabak of het drinken van grote hoeveelheden koffie of thee voor zwarte haartong zorgen.

Volgens de Amerikaanse Academie voor Orale Geneeskunde krijgt zo’n 13 procent van de bevolking in zijn leven last van de aandoening. Iedereen kan een zwarte haartong krijgen, maar de aandoening komt vooral voor op oudere leeftijd. Gelukkig kan het probleem snel opgelost worden; de patiënt moest zijn tong goed schrapen en borstelen en had twintig dagen later zijn oude vertrouwde tong terug.

Beeld: JAMA Network