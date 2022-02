Mannen vaker slachtoffer van seksuele chantage

Tijdens de coronapandemie nam online seksuele chantage toe. Nu wijst nieuw onderzoek uit dat mannen twee keer zo vaak slachtoffer zijn als vrouwen.

Door de eindeloze rits aan lockdowns verhuist een groot deel van ons leven naar de online wereld. Naast de Teams-vergaderingen en Zoom-hoorcolleges vindt ook criminaliteit steeds meer op het internet plaats. Een team onderzoekers van Florida International University (FIU) en Cyber Civil Rights Initiative (CCRI) schrijft in het vakblad Victims & Offenders dat sextortion eveneens is toegenomen tijdens de pandemie.

Sextortion

Sextortion (van het Engelse ‘sex’ en ‘extortion’) is een specifieke vorm van chantage waarbij de afperser dreigt om naaktbeelden te publiceren. Vaak kennen de dader en het slachtoffer elkaar persoonlijk, maar dat hoeft niet per se. Sommige mensen hebben naaktbeelden op hun apparaten staan die door vreemden worden gehackt. Anderen worden opgelicht door fraudeurs op datingssites. Deze criminelen doen zich voor als betrouwbare personen en bouwen een band met het slachtoffer op zodat deze vrijwillig naaktfoto’s verstuurt. Zodra de beelden zijn verzonden, begint de chantage.

Volgens Jacqueline Kleijer, mediapedagoog (seksualiteit, identiteit en beïnvloeding), zijn sommige criminele organisaties geheel gebaseerd op datingfraude. De cybercriminelen zijn veelal uit op geld of nog meer seksuele beelden. In extreme gevallen eisen de criminelen seks met het slachtoffer.

Uit voorgaand onderzoek van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM) bleek dat ruim twee keer zoveel Nederlanders meldden dat zij seksueel gechanteerd waren als vóór de coronacrisis. Deze groep slachtoffers bedraagt kinderen en volwassenen tot de 26 jaar. Het verbaast Kleijer niets. Vrijgezelle volwassenen zijn tijdens de pandemie eenzaam en gaan online op zoek naar liefdevol of seksueel contact. Daarnaast hebben jongeren elkaar nodig om te leren hoe ze zich seksueel horen te gedragen. Het samenzijn dat zo cruciaal is voor hun seksuele ontwikkeling valt weg tijdens de pandemie.

Arda Gerkens, directeur van het EOKM, vermoedt dat sextortion in werkelijkheid vaker voorkomt dan wat de onderzoeksresultaten aangeven: “Veel slachtoffers durven of willen geen melding maken, uit angst of schaamte”, liet ze weten aan NCRV.

Onverwachte groep

Die angst en schaamte is in bepaalde bevolkingsgroepen meer aanwezig dan in andere. In Nederland worden bijvoorbeeld naar schatting zo’n 1300 kinderen per jaar seksueel uitgebuit. Kinderen zijn makkelijker geïntimideerd. Zeker als ze stiekem iets doen wat niet mag, zoals naaktbeelden versturen.

Het team uit Florida heeft geen kinderen onderzocht, maar Amerikanen van 18 jaar en ouder. Uit de enquête van meer dan twee duizend individuen blijkt dat zwarte vrouwen en vrouwelijke native Americans zeven keer vaker slachtoffer van seksuele chantage zijn dan witte vrouwen. Leden van de LGBTQ+-gemeenschap zijn drie keer zo vaak slachtoffer als heteroseksuelen. De onderzoekers leggen niet expliciet uit waarom de getallen zoveel hoger liggen bij deze groepen. Volgens voorgaand onderzoek benaderen seksuele uitbuiters vaker minderheden, omdat het voor hen moeilijker is om corruptie te rapporten.

Verder was het opvallend dat 4,5 procent van alle mannen seksuele chantage rapporteerden tegenover 2,3 procent van alle vrouwen. Volgens Asia Eaton, één van de onderzoekers, zijn mannen “minder selectief” dan vrouwen als het gaat om online daten. De kans is daardoor groter dat mannen een ogenschijnlijk betrouwbare band opbouwen met een datingfraudeur.

Een Australische studie vond twee jaar geleden vergelijkbare resultaten. Volgens dit onderzoek worden mannen vaker seksueel gechanteerd als de daders uit zijn op geld. Zijn de doeleinden seksueel, dan benaderen de criminelen vooral minderjarige meisjes. Het zou dus kunnen dat meer seksuele chanteurs geïnteresseerd zijn in geld. Volgens Kleijer moeten we ook niet vergeten dat mannen chantabel zijn omdat nog vaak wordt verwacht dat ze een sterke rol aannemen in onze maatschappij. Toegeven dat ze slachtoffer zijn van seksuele chantage is voor mannen daarom moeilijk.

Mogen we dan nooit meer pikante foto’s sturen? Kleijer vindt van wel. Als we sexting (het versturen van seksueel getinte berichten) verbieden, wordt het een nog groter taboe. Daar maken seksuele afpersers weer gebruik van. Kleijers advies: “Heb respect voor elkaar en weet met wie je het doet.”

