Zowel mannen als vrouwen voelen zich meer aangetrokken tot jongere partners

Niet alleen mannen, ook vrouwen voelen zich op een eerste date meer aangetrokken tot jongere partners, zo blijkt uit een nieuwe studie.

In heterokoppels is de man gemiddeld ouder dan de vrouw. Volgens gegevens van de Verenigde Naties ligt in 232 landen en gebieden wereldwijd de gemiddelde leeftijd waarop mannen voor het eerst trouwen ongeveer vier jaar hoger dan die van vrouwen. In de Verenigde Staten is de man in 50 procent van de koppels twee jaar of meer ouder dan de vrouw, terwijl het omgekeerde slechts in 14 procent van de koppels voorkomt.

In enquêtes geven mannen dan ook vaak aan dat ze liever een jongere partner willen terwijl vrouwen juist een oudere partner zeggen te zoeken. Maar uit een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS blijkt dat ook vrouwen zich (misschien onbewust) meer aangetrokken voelen tot jongere mannen.

De onderzoekers keken naar meer dan zesduizend deelnemers die op blind dates gingen via het matchmaking bedrijf Tawkify. De daters waren tussen 22 en 85 jaar oud. Na de date vulden beide deelnemers een vragenlijst in over wat ze van hun match vonden. Daarin werd bijvoorbeeld gevraagd hoe erg ze zich aangetrokken voelden en of ze een tweede date zagen zitten.

Uit gegevens van ruim 4500 dates bleek dat zowel mannen als vrouwen iets vaker positief waren over hun datepartner als die jonger was dan zijzelf. Die voorkeur was voor beide geslachten even groot. “Deze bevindingen suggereren dat mannen en vrouwen jeugdigheid (een beetje) aantrekkelijker vinden in een situatie van eerste aantrekking – of ze zich daar nu bewust van zijn of niet”, zegt hoofdonderzoeker Paul Eastwick in een persbericht.

Geen langdurige relaties

Toch is in veel relaties de man iets ouder. Blijkbaar leidt romantische aantrekkingskracht tijdens een eerste date dus niet per se tot langdurige relaties. Waarom het leeftijdsverschil ontstaat, is niet zeker. Maar de onderzoekers hebben wel meerdere theorieën. Een daarvan is dat vrouwen jongere mannen in eerste instantie aantrekkelijk kunnen vinden, maar dat de relaties verwateren wanneer, zoals de auteurs schrijven, “de nadelen van de jeugd van mannen naar voren komen”.

Een andere mogelijkheid, zegt Eastwick, is dat een leeftijdsverschil vanaf het begin al ingebakken zit in de datingpool. Omdat jongens later volwassen worden, zijn ze ouder voordat ze als geschikte datingpartners worden beschouwd. Ondertussen stappen oudere vrouwen mogelijk zelf uit de datingpool “omdat ze geen verpleegster of portemonnee willen zijn”, aldus Eastwick.

Bronnen: PNAS, UC Davis via EurekAlert!

Beeld: Jarritos Mexican Soda/Unsplash