Margaret Atwood protesteert met onbrandbaar boek

In Amerikaanse schoolbibliotheken en klaslokalen worden steeds vaker boeken verboden – om wat voor reden dan ook. Dit maakt het voor leerlingen lastig om bepaalde teksten in handen te krijgen die hun wereldbeeld juist zouden kunnen verruimen. De beroemde Canadese schrijfster Margaret Atwood, onder andere bekend van haar dystopische roman The Handmaid’s Tale (1985), vindt deze censuur verwerpelijk. Alsof scholen een rituele boekverbranding houden. Om hier de aandacht op te vestigen, veilen Margaret Atwood en uitgever Penguin Random House een unieke, onbrandbare editie van The Handmaid’s Tale.

Vlammenwerper

Volgens de uitgever is het “een krachtig symbool tegen censuur en een herinnering aan de noodzaak om vitale verhalen te beschermen”. Het boek is gedrukt en gebonden in brandwerende materialen. Daar gingen wel enkele prototypes aan vooraf. In onderstaand filmpje zie je hoe Atwood de proef op de som neemt door een vlammenwerper te richten op zo’n testmodel van het boek. “Nooit gedacht dat ik zou proberen een van mijn eigen boeken te verbranden… en erin zou mislukken”, zegt ze in een persbericht.

Atwood is overigens bekend met censuur. “The Handmaid’s Tale is vele malen verboden – soms door hele landen, zoals Portugal en Spanje in de tijd van Salazar en de Francoïsten, soms door schoolbesturen, soms door bibliotheken”, zegt de schrijfster. “Laten we hopen dat we niet het stadium bereiken van massale boekverbrandingen, zoals in Fahrenheit 451 (een dystopisch verhaal van Ray Bradbury, waarin boeken verbannen zijn, red.). Maar als het zover komt, laten we dan hopen dat sommige boeken onverbrandbaar zullen blijken.”

Het speciale boek wordt door veilinghuis Sotheby’s verkocht. Bieden kan tot en met 7 juni. Op het moment van schrijven staat het hoogste bod op maar liefst 70.000 dollar (ruim 65.000 euro). De opbrengst gaat naar PEN America, een non-profitorganisatie die zich inzet om de vrije meningsuiting in de VS te verdedigen.

