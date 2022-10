Vijf leerlingen van Benito Mussolini

Veel van Mussolini’s tactieken keerden terug in de ‘carrières’ van bekende despoten. Een greep.

1) Adolf Hitler

De Duitse dictator Adolf Hitler aapte zijn grote voorbeeld na door de bevolking tegen een extra lage prijs radio’s te verkopen. Zo kon die dagelijks naar zijn opruiende radiotoespraken luisteren.

2) Mao Zedong

Alleen al in Shanghai had de Chinese leider Mao Zedong zeven fabrieken die niets anders deden dan portretten en posters van hem produceren. De fabricage van Mao-buttons en -speldjes leidde zelfs tot een landelijke aluminiumschaarste.

3) Nicolae Ceaușescu

Mussolini spande graag invloedrijke politici voor zijn karretje, waaronder Winston Churchill. Nicolae Ceaușescu jatte dit trucje en zocht toenadering tot Richard Nixon, die de Roemeense dictator zelfs ontving in het Witte Huis.

4) Vladimir Poetin

De Russische president Vladimir Poetin laat zich graag portretteren als een viriele man, door met ontbloot bovenlijf te poseren of stoere activiteiten te ondernemen. Zo wil hij letterlijk laten zien dat hij een sterk leider is. Net als Mussolini graag deed.

5) Donald Trump

Het is onbekend of Donald Trump Il Duce heeft bestudeerd, maar zijn speeches, poseermomenten, haat richting de vrije pers en oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid brengen Mussolini in herinnering.

Dit is een kader uit het artikel ‘Benito Mussolini, oerfascist’ te vinden in KIJK 11/2022. Deze editie ligt in de winkel vanaf 13 oktober tot en met 16 november.

Meer informatie:

Tekst: Mark van den Tempel

Beeld: George Rinhart/CORBIS/Getty Images

In 1945 kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog; een conflict van een ongekende schaal dat de wereld radicaal zou veranderen. In deze 132 pagina’s tellende special nemen we je mee langs de meest opmerkelijke gebeurtenissen uit die periode.