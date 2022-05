Hierom komen sommige New Yorkse namen bekend voor

[ADVERTORIAL]

Brooklyn, Harlem, Staten Island. Enkele New Yorkse wijken en plaatsnamen hebben een Nederlands tintje. Hoe kan dat?

Als je weleens in New York hebt rondgelopen of over de stad hebt gelezen, vraag je je misschien af waarom sommige stads- en buurtnamen zo bekend in de oren klinken. Daar is een goede reden voor: door de rijke koloniale geschiedenis zijn er veel namen in de stad die ook daadwerkelijk zijn gebaseerd op Nederlandse plaatsnamen. Ontdek hier welke namen nog Nederlandse oorsprong hebben en hoe je deze plekken, met een ESTA (Electronic System for Travel Authorization) op zak, kunt bezoeken.

De zeventiende eeuw, ook wel bekend als de Gouden Eeuw, was het toppunt van de Nederlandse kolonisatie. De VOC (de Vereenigde Oostindische Compagnie) kwam in 1609 aan bij de oostkust van Amerika, waar nu de staten New York, New Jersey en Delaware liggen. De compagnie kocht het land toen van de inheemse bevolking, de Native Americans en noemden hetNieuw Nederland met Nieuw-Amsterdam als grootste nederzetting. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog 1665 tot 1667 viel Nieuw-Amsterdam in handen van de Britten en nu, bijna 400 jaar later, kennen wij deze stad als New York City. Die naam werd dus flink ‘ont-Nederlandst’, maar veel andere nederzettingen en gebieden behielden min of meer hun naam.

Harlem – Manhattan

De bekendste Nederlandse benaming is de wijk Harlem en is natuurlijk genoemd naar de stad Haarlem. Dit stukje op de noordelijkste punt van Manhattan werd in 1658 als Nieuw-Haarlem gesticht en in gebruik genomen door boeren. Naast Harlem zijn er nog andere Nederlandse namen te vinden: de buurt Bowery komt van ‘bouwerij’ wat vroeger boerderij betekende. Greenwich Village komt van Greenwijck (of Noortwijck) en Broadway is een vertaling van ‘brede weg’.

Brooklyn en Coney Island

Brooklyn is een van de vijf stadsdelen van New York. Toen de Nederlanders er kwamen, noemden ze het stuk land Breuckelen (nu Breukelen in de provincie Utrecht). Brooklyn is de verbastering van die Nederlandse naam. Brooklyn is het dichtbevolkte deel van New York en er zijn nog vele andere Nederlandse benamingen te vinden, zoals de buurten New-Utrecht, Gravesend (vernoemd naar ‘s-Gravenzande, naast Den Haag), Bushwick (naar het nogal groene Boswijck). Afgezien van deze buurtnamen, denkt men dat het populaire schiereiland “Coney Island” in het zuiden van Brooklyn is vernoemd naar konijneneiland (‘Conyne Eylandt’), maar daar zijn de meningen over verdeeld. Bovendien heeft dit stadsdeel nog steeds een Nederlands motto: ‘Een Draght Maeckt Maght’ (Eendracht maakt macht).

Flushing – Queens

De naam van dit stadsdeel heeft verder vrij weinig met het Nederlands te maken, maar er is wel een andere interessante benaming te vinden. Een van de eerste nederzettingen in het huidige Queens kreeg de naam Vlissingen. De bewoners van deze kolonie werden ‘Vlishing’ genoemd wat uiteindelijk ‘Flushing’ is geworden. Tegenwoordig is de buurt veel kleiner dan de oorspronkelijke nederzetting, maar het stukje Nederland is er nog wel. Naast Queens heb je nog ‘Nassau county’ (een duidelijke verwijzing naar de koninklijke naam) met de gemeente Hempstead heet; een verbasteringvan Heemstede.

De eilanden

Long Island, dat geen onderdeel van de stad New York is, maar wel deel uitmaakte van Nieuw-Nederland, werd toen ‘het Lange Eylandt’ genoemd. Het stadsdeel Staten Island komt van de Nederlandse naam ‘Staaten Eylandt’, wat dan weer is afgeleid van Staten-Generaal.

Beeld: Luca Bravo/Unsplash