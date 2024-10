Nobelprijs voor de Vrede naar overlevenden atoombommen in Japan

Sunao Tsuboi was een overlevende van de atoombom in Hiroshima en medevoorzitter van Nihon Hidankyo, de organisatie die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Sunao Tsuboi overleed in 2021 op 96-jarige leeftijd. Beeld: Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images.

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar overlevenden van de atoombommen in Japan die zich inzetten voor een wereld zonder kernwapens.

Het Noorse Nobelcomité heeft vrijdagochtend bekendgemaakt dat de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar naar de Japanse organisatie Nihon Hidankyo gaat. Bij deze groep zitten veel overlevenden van de kernbommen die vielen op Nagasaki en Hiroshima. De organisatie zet zich in voor een wereld zonder kernwapens en legt via persoonlijke ervaringen uit waarom dat zo belangrijk is.

Nucleair taboe

Nadat de Verenigde Staten in augustus 1945 twee atoombommen op Japan gooiden, ontstond er een wereldwijde beweging die mensen bewust maakte van de catastrofale humanitaire gevolgen van kernwapens. Geleidelijk aan ontwikkelde zich een krachtige internationale norm, die het gebruik van kernwapens stigmatiseerde als moreel onaanvaardbaar. Deze norm is bekend geworden als ‘het nucleaire taboe’.

De acties van de Hibakusha – de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki – zijn echter uniek. Ze gebruiken hun persoonlijke ervaringen en verhalen om uit te leggen waarom kernwapens nooit meer gebruikt mogen worden. Dat doen ze nog steeds over de hele wereld. “De Hibakusha helpen ons om het onbeschrijfelijke te beschrijven, om het ondenkbare te denken en om op de een of andere manier de onbegrijpelijke pijn en het lijden veroorzaakt door kernwapens te begrijpen”, aldus het Nobelcomité.

Het is geen toeval dat Nihon Hidankyo juist nu de Nobelprijs ontvangt. Hoewel er sinds de twee Amerikaanse bommen geen kernwapens meer zijn gebruikt in oorlogen, staat het nucleaire taboe wel onder druk te. Grootmachten moderniseren en verbeteren de laatste jaren hun arsenaal en er zijn steeds meer landen die interesse hebben getoond in het verwerven van kernwapens. Bovendien wordt er ook steeds vaker gedreigd met het gebruik van kernwapens. Het Nobelcomité: “Op dit moment in de menselijke geschiedenis is het goed om onszelf eraan te herinneren wat kernwapens zijn: de meest destructieve wapens die de wereld ooit heeft gezien.”

Vrede kweken

Volgend jaar is het 80 jaar geleden dat twee Amerikaanse atoombommen naar schatting 120.000 inwoners van Hiroshima en Nagasaki doodden. Een vergelijkbaar aantal stierf aan brandwonden en stralingsletsel in de maanden en jaren die volgden. De huidige kernwapens hebben een veel grotere vernietigende kracht. Ze kunnen miljoenen mensen doden en zouden catastrofale gevolgen hebben voor het klimaat catastrofaal. “Een kernoorlog zou onze beschaving kunnen vernietigen.”

De kern van Alfred Nobels visie was het geloof dat toegewijde individuen een verschil kunnen maken. Door de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar aan Nihon Hidankyo toe te kennen, wil het Noorse Nobelcomité alle overlevenden eren die, ondanks fysiek leed en pijnlijke herinneringen, ervoor hebben gekozen om hun kostbare ervaring te gebruiken om hoop en betrokkenheid voor vrede te kweken. Volgens het comité beantwoordt de Nobelprijs voor de Vrede voor 2024 daarmee aan Alfred Nobels wens om inspanningen te erkennen die de mensheid het meest ten goede komen.

De Nobelprijs voor de Vrede is de enige Nobelprijs die wordt toegekend door een Noors instituut. De andere Nobelprijzen worden toegekend door verschillende Zweedse universitaire commissies en uitgereikt in Zweden.

Andere Nobelprijzen dit jaar

Deze week werden ook de winnaars van de andere Nobelprijzen bekendgemaakt. Maandag werd bekend dat de ontdekkers van microRNA de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde hebben gewonnen en dinsdag kregen de grondleggers van kunstmatige intelligentie de Nobelprijs voor Natuurkunde. Woensdag deelde het Nobelcomité dat de Nobelprijs voor Scheikunde gaat naar wetenschappers die twee monumentale doorbraken maakten in eiwitonderzoek.

Maandag 14 oktober wordt de Prijs voor Economie bekendgemaakt, hoewel dit geen echte Nobelprijs is. Op 10 december, de sterfdag van naamgever Alfred Nobel, worden de prijzen officieel uitgereikt.

