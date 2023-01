Oud en nieuw vieren op een begraafplaats

Servies kapot smijten op de stoep van je buurman en knoflook voor je eigen deur hangen. Zes nieuwjaarstradities wereldwijd.

Gelukkig nieuwjaar! Wat heb jij gedaan om 2022 af te sluiten en 2023 in te luiden? Grote kans dat je een paar oliebollen en appelflappen naar binnen hebt gewerkt. Misschien was je zelfs wel dapper genoeg om vanmorgen vroeg in de ijskoude zee te plonzen. Dat zijn allebei typische nieuwsjaarsactiviteiten in Nederland. Hoe doen ze dat in het buitenland?

Zes tradities

In Brazilië trekken veel mensen met oud en nieuw naar de kust. Het is voor sommige Brazilianen namelijk traditie om witte bloemen in de zee te gooien en drijvende kaarsen op het water te leggen. Dit doen ze om Jemayá, een belangrijke godheid, te eren. Ze geloven dat zij het nieuwe jaar daarna zal zegenen. Jemayá wordt ook wel de Koningin van de wateren genoemd.

Grieken associëren knoflook met ontwikkeling en hergeboorte. Daarom hangen ze in Griekenland hele knoflookstrengen aan hun voordeur. Dit zou moeten zorgen voor een voorspoedig jaar.

In de stad Talca in Chili vieren mensen oudejaarsdag op de begraafplaats. Zo kunnen ze de laatste dag van het jaar doorbrengen met hun overleden geliefden.

In Denenmarken smijten mensen op oudejaarsdag hun kapotte of beschadigde servies neer voor de deuren van vrienden en buren. Dit zou alle agressie achterlaten in het oude jaar. Hoe groter de stapel scherven voor je eigen deur, hoe meer geluk je tegemoet komt in het nieuwe jaar.

Poppen zo groot als mensen – soms met gezichten van beruchte beroemdheden – vliegen om twaalf uur de fik in. Deze traditie in Ecuador zou ervoor zorgen dat alle slechte dingen achterblijven in het oude jaar.

Vroeger sliepen veel singles in Ierland op nieuwjaarsnacht met een maretak onder hun kussen. Ze zouden daardoor dromen over hun toekomstige partner. Maar of dit echt werkt? Wij betwijfelen het. Maar het kan geen kwaad om het te proberen.

Beeld: Nick/Pixabay