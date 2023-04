Picture Perfect: zoutsanatorium

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een zoutmijn.

Al in de middeleeuwen strooiden mensen zout over hun eten om het beter te laten smaken. Het goedje wordt onder meer gewonnen uit zoutmijnen, zoals het exemplaar op deze foto in de Roemeense stad Turda. Het eerste document dat het bestaan van de Salina Turda meldt, dateert van 1 mei 1271. Inmiddels is de zoutmijn al zo’n negentig jaar niet meer in gebruik.

Wel vindt de Salina Turda nog gretig aftrek bij toeristen, sporters en astmapatiënten. Die laatste twee zouden namelijk goed gedijen bij de zilte lucht. Er worden hier zelfs heuse zouttherapiesessies georganiseerd die long- en huidproblemen zouden doen verdwijnen. Maar dat moet je misschien maar met een korreltje zout nemen.

Deze SHOT staat ook in KIJK 3/2023.

Beeld: Lukas Bischoff/Shutterstock