Picture Perfect: bevroren bubbels

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een ijsbubbelmeer.

Het Abraham Lake in Alberta in Canada is niet alleen het bezoeken waard vanwege het mooie uitzicht daar op de pieken van de Rocky Mountains. Tussen december en maart is er ook nog eens een bijzonder winterfenomeen te zien. Het meer barst dan van de bevroren bubbels die onder het ijs zitten gevangen. Deze ijsbellen zijn ook te vinden in veel andere meren van de Canadese Rockies, maar ze komen het meeste voor in Abraham Lake. Dat komt doordat dit een stuwmeer is, waarvan het waterniveau continu verandert. Bovendien blijft dit meer, in tegenstelling tot andere, vrijwel de hele winter sneeuwvrij vanwege de buitengewoon harde winden die er waaien.

Bevroren torens

Hoe ontstaan die bevroren bubbels? Het begint allemaal met organisch materiaal, zoals dode planten en dieren, dat naar de bodem zinkt. Als dit materiaal vergaat, komt er methaangas vrij dat in bubbels omhoog stijgt. Doordat het meer ‘s winters bevriest, raken de methaanbubbels net onder het oppervlak gevangen. Vervolgens stapelen ze op elkaar en ontstaan de opmerkelijke ‘torens’. In de lente smelt het ijs en komt het methaangas vrij in de atmosfeer. Ook dan blijft Abraham Lake een cadeautje voor het oog, maar wat minder voor de neus.

Beeld: Emma Liang