Raffaele Minichiello kaapte een vliegtuig 11.000 km lang

Het moest een korte, simpele reis van Los Angeles naar San Francisco worden. Maar Raffaele Minichiello maakte zich meester van vlucht TWA85 en had een heel andere bestemming in gedachten. In deze aflevering van de serie Terugvlucht: de vliegtuigkaper met het grootste aantal kilometers op zijn naam.

“Lieve zoon, geef je over. Ik beloof je dat alles goed zal komen.” Zo klinkt de boodschap van een wanhopige vrouw door de cabine van de Boeing 707. Maar opeens hoort de stewardess die de radio heeft aangezet een schreeuw. “Uit dat ding!” De stem komt van een jongeman die Raffaele Minichiello heet. Hij is duidelijk geëmotioneerd door wat hij hoort. Niet zo vreemd ook: het is namelijk zijn moeder die hem via de radio probeert over te halen een einde te maken aan de vliegtuigkaping die hij een paar uur eerder in gang heeft gezet. De stewardess kan maar beter naar hem luisteren; Minichiello heeft tenslotte een vuurwapen bij zich.

Drie andere opmerkelijke kapingen

1) Zestien dagen gegijzeld

Hoewel Raffaele Minichiello wat afgelegde kilometers betreft de langstekaping op zijn naam schreef, voerden Libanese guerrilla’s de langst durende kaping uit. Op 5 april 1988 overmeesterden ze een Boeing 747 van Kuwait Airways die in Bangkok was opgestegen. Ze hielden de bijna honderd passagiers en vijftien bemanningsleden zestien dagen gegijzeld. Het toestel werd ondertussen eerst naar Iran gevlogen, vervolgens naar Cyprus en uiteindelijk naar Algerije. Daar gaven de kapers zich over, zonder dat hun eis (de vrijlating van zeventien geestverwanten door Koeweit) was ingewilligd. Twee passagiers konden de kaping niet navertellen.

2) Waar bleef D.B. Cooper?

Op 24 november 1971 kaapte een man die als ‘D.B. Cooper’ de geschiedenis in zou gaan een Boeing 727 van Northwest Orient Airlines tijdens een binnenlandse vlucht van Portland naar Seattle. Hij dreigde een bom tot ontploffing te brengen als hij niet gauw 200.000 dollar en een parachute kreeg. Het toestel werd in Seattle aan de grond gezet en Cooper ontving wat hij wilde. Nadat alle passagiers vrij waren gelaten, steeg de Boeing weer op. Uiteindelijk sprong de kaper met geld en al uit het vliegtuig. Ondanks een jarenlange speurtocht door de FBI is er nooit meer iets van hem teruggevonden.

3) Hongaarse pionier

De eerste kaping ooit vond plaats in 1919 en werd uitgevoerd door baron Franz Nopcsa von Felső-Silvás, een Hongaarse aristocraat, avonturier en geleerde. Hij kaapte in Boedapest een vliegtuig en vluchtte ermee naar Wenen. Dit deed hij om te ontkomen aan het communistische regime dat in de chaos na de Eerste Wereldoorlog in zijn land de dienst uitmaakte. De baron raakte wel al zijn bezittingen kwijt. In 1933 pleegde hij, gedreven door financiële zorgen en gezondheidsproblemen, op 55-jarige leeftijd zelfmoord.

Beeld: Denver Post/Getty Images

