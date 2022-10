Is het rode-ogeneffect bij kinderen groter?

Ben Hollander uit Groningen vraagt zich af waarom het ‘rode-ogeneffect’ bij fotograferen voornamelijk voorkomt bij kinderen.

Rode ogen op foto’s ontstaan wanneer de flits van de camera (of een andere felle lichtbron) door het netvlies wordt gereflecteerd. Omdat het vaatvlies achter het netvlies sterk doorbloed is, levert dat rode ogen op. Bij kinderen is dit effect duidelijker doordat hun pupillen groter zijn dan die van volwassenen.

Daarnaast hebben kinderogen een snellere donkeradaptatie: bij weinig licht vergroten de pupillen van een kind eerder, en een vergrote pupil accentueert het rode-ogeneffect. Het rode-ogeneffect is ook sterker bij mensen met lichte ogen. Dat komt doordat die meer licht terugkaatsen dan donkere ogen. Bij katten en honden zie je overigens een blauwige of gelige kleur doordat ze een speciaal laagje reflecterende cellen achter hun netvlies hebben – het tapetum lucidum – om ook in het donker nog goed te kunnen zien.

