Wat zijn dat voor lijnen in een libellenoog?

Een KIJK-lezer schoot deze mooie foto van een libellenoog. Opvallend is het lijnenpatroon in de ogen. Wat is dat?

Toen KIJK-lezer Michel Rijk een nieuw mobieltje had aangeschaft, wilde hij uiteraard de camera uitproberen. En, een gelukje voor Michel, een libel diende zich aan als model. “Toen ik later de foto bekeek, viel het me op dat er een lijnenpatroon te zien was in zijn ogen. Wat is dat?”

Facetogen

De ogen van een libel noemen we ook wel facet- of samengestelde ogen. Ze bestaan uit tienduizenden losse lichtdetectors (ommatidia of deeloogjes) die samen een beeld vormen. Met deze ogen nemen de insecten bewegingen waar; het bovenste gedeelte ziet scherp op afstand en het onderste dichtbij. Verder hebben libellen nog drie enkelvoudige ogen om licht en donker te kunnen onderscheiden.

Op een foto leveren de deeloogjes normaal gesproken een heleboel kleine stipjes op. Maar die stipjes lijken voor het brein van de camera heel erg op de onvermijdelijke ruis die door de digitale beeldsensor wordt geproduceerd. “Softwarematig wordt die ruis normaliter weggepoetst”, zegt Antoine van der Heijden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudies. “En ik ben bang dat de software de facetten heeft aangezien voor ruis en heeft geprobeerd om die weg te halen.”

Met een creatief patroon tot resultaat. “In iets mindere mate zie je het effect van de ruisonderdrukking ook op het harige borststuk terug”, vervolgt Van der Heijden. “Hier lijken ook ‘wormpjes’ op te zitten.” De natuur zorgt voor prachtige patronen, maar hier gaat het dus helaas om een vertekening van de werkelijkheid.

