Fysieke kracht nodig? Ga een potje schelden

Moet je je even goed kunnen focussen en heb je extra kracht nodig? Flink schelden helpt, blijkt uit onderzoek.

Wat is jouw favoriete scheldwoord? Uit onderzoek blijkt dat je dat heel vaak moet roepen als je in de sportschool staat (of zware tassen de trap op moet sjouwen). Schelden maakt je namelijk sterker. Dat bleek al uit eerdere onderzoeken, maar Richard Stephens van Keele University (VK) wilde vooral weten waarom.

Schelden vermindert remmingen

Schelden helpt je bij het loslaten van allerlei remmingen, een beetje zoals alcohol je de moed geeft om met vreemden een gesprek aan te knopen. Daardoor kun je jezelf harder pushen tijdens een krachttraining en je prestaties verbeteren.

“In veel situaties houden mensen zichzelf, zowel bewust als onbewust, tegen om hun volledige kracht te gebruiken”, vertelt Stephens, die verbonden is aan de psychologie-afdeling van Keele University. “Schelden is een eenvoudige manier om je meer gefocust, zelfverzekerd en minder afgeleid te voelen, en er net iets meer voor te gaan.”

Uit eerder onderzoek van Stephens en anderen bleek dat mensen langer hun handen in ijswater kunnen houden en hun lichaamsgewicht kunnen dragen tijdens push-ups met een stoel. “Maar de vraag is: hoe kan het dat schelden ons helpt? Wat is het psychologische mechanisme erachter?”

Sociale beperkingen afgooien

Volgens Stephens en zijn collega’s brengt schelden ons in een ‘ontremde’ gemoedstoestand. “Door te schelden, gooien we sociale beperkingen van ons af en kunnen we harder ons best doen in verschillende situaties.”

Om dit te testen, ontwikkelde de onderzoekers twee experimenten met in totaal 192 proefpersonen. Sommige deelnemers moesten iedere twee seconden een scheldwoord naar keuze herhalen tijdens een stoel push-up, anderen een neutraal woord. Daarna moesten ze vragen beantwoorden over hoe ze zich voelden tijdens deze taak.

Denk aan vragen over hoe geremd ze zich voelden, of ze veel positieve emoties ervoeren, hoe grappig ze de situatie vonden, hoe afgeleid ze waren en of ze zich zelfverzekerd voelden. De vragen maten ook of de deelnemers in een psychologische ‘flow’ kwamen – een gemoedstoestand waarin je op een prettige manier opgaat in een activiteit.

Schelden maakt sterker

Over het algemeen bleek dat de deelnemers die mochten schelden tijdens de push-ups hun lichaamsgewicht langer konden dragen. Volgens de onderzoekers is dat te verklaren door de eerdergenoemde flow waarin de deelnemers terechtkwamen. Ook zeiden de scheldkanonnen zelfverzekerder en minder afgeleid te zijn. Dit wijst allemaal op een gemoedstoestand zonder remmingen.

“Deze bevindingen helpen ons te begrijpen waarom schelden zoveel voorkomt”, aldus Stephens. “Schelden is een calorie-neutrale, drugsvrije, goedkope, direct-beschikbare tool als we onze prestaties willen verbeteren.”

Toekomstig onderzoek naar schelden richt zich op het overwinnen van aarzeling door te vloeken. Dat zegt co-auteur Nicholas Washmuth van de University of Alabama in Huntsville (VS). “Onze laboratoria bestuderen nu welke invloed schelden heeft op openbaar spreken en het benaderen van potentiële romantische partners. Dat zijn twee situaties waarin mensen vaak aarzelen en aan zichzelf twijfelen.”

