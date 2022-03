Vijf extreme ultramarathons

Een ultramarathon over het vlakke asfalt? Veel te saai. De uitdagendste races loop je over ruig terrein, in de kou of in de hitte.

Voor sommige hardlopers is een marathon maar een aperitiefje voor het echte werk: ultraruns. Deze races van soms honderden kilometers lang over ruig terrein vergen zowel fysiek als mentaal het uiterste van een mens. Vijf voorbeelden van extreme ultramarathons.

1) Marathon des Sables

Marathon des Sables is een zesdaagse tocht van 250 kilometer door de Sahara in Zuid-Marokko. Het mulle zand maakt hardlopen vaak onmogelijk. O ja, overdag is het 40 graden, ’s nachts 5 graden.

2) Barkley Marathons

Vrijwel niemand haalt de finish van deze race in Tennessee, bestaande uit vijf rondes van 36 kilometer door onherbergzaam gebied met 12.000 hoogtemeters. Deelnemers zoeken zelf hun weg.

3) Badwater Ultramarathon

Hierbij ren je 217 kilometer non-stop vanuit het Badwaterbassin in Death Valley, de heetste plek in de VS, naar Mount Whitney. De race begint onder zeeniveau en maakt 4000 hoogtemeters.

4) 6633 Arctic Ultra

Dit is misschien wel de koudste en winderigste voettocht op de planeet, met de keuze uit 190 of 610 kilometer. De temperatuur blijft onder nul. Minder dan 30 procent haalt de finish.

5) Spartathlon

In 246 kilometer ren je van Athene naar Sparta. Het terrein is ruig en het kan snikheet worden. Deelnemers hebben 36 uur de tijd om te finishen; twee dagen en een nacht.

