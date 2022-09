Nog steeds zien veel mensen 9/11 als een ‘inside job’

21 jaar geleden pleegde de terreurorganisatie Al Qaida vier terroristische aanslagen op de VS. Ze zijn al sinds 2001 goed voor allerlei complotverhalen.

De zaak

Op dinsdag 11 september 2001 ramden gekaapte passagiersvliegtuigen het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in de staat Pennsylvania. Twee decennia na nine-eleven zijn er nog een heleboel onbeantwoorde vragen over de aanloop naar en de toedracht van het drama. Zoveel zelfs dat allerlei verhalen de ronde blijven doen. Bijvoorbeeld dat de Amerikaanse regering precies wist waar en wanneer de aanslagen plaats zouden vinden. Of ze zelf georganiseerd heeft.

De geruchten

ls Mohammed Atta een gewone passagier was geweest en die noodlottige dinsdagochtend geen Boeing 767 tegen de noordelijke toren van het World Trade Center had gevlogen, dan zou hij een paar uur later in Los Angeles tevergeefs op zijn bagage hebben gewacht. Twee van zijn tassen stonden namelijk nog op de luchthaven van Boston. Onderzoekers troffen er interessante zaken in aan: een pilotenuniform, handboeken en videobanden over de Boeing 757 en 767, een exemplaar van de Koran, een Saoedi- Arabisch paspoort, een Arabisch-Engels woordenboek, zijn testament, en iets wat op een lijst met instructies voor zelfmoordcommando’s leek.

De tassen zouden in het vrachtgedeelte van American Airlines vlucht 11 vervoerd moeten worden; Atta en zijn collega-kapers hadden tijdens de vlucht dus niet bij de handboeken kunnen komen. Onhandig. En wie stopt zijn testament in een tas als je zeker weet dat die verwoest wordt? Verder scheen het andere document vol te staan met formuleringen die een fanatieke moslim nooit zou gebruiken. Kortom, het was Atta’s bagage helemaal niet. Het was een heel pakket aanwijzingen, bedoeld om deze zogenaamde dader van de aanslag op het WTC een naam, een gezicht en een identiteit te geven.

En zo zouden er nog veel meer dwaalsporen zijn gelegd om te voorkomen dat we ooit te weten komen wie er écht achter ‘elf september’ zaten. Want dat er een vuil spelletje is gespeeld, daar zijn veel samenzweringsdenkers het wel over eens. Waarom nam minister van Justitie John Ashcroft anders sinds de zomer van 2001 geen lijnvluchten meer en gebruikte hij alleen nog maar privétoestellen? Wat is er waar van de verhalen dat getuigen explosies in de twee torens hebben gezien en gehoord, waarna de brandende kolossen (die bovendien ontworpen waren om de klap van veel zwaardere vliegtuigen te overleven) pas instortten?

Waarom mocht de ruim anderhalf miljoen ton puin van de Twin Towers zomaar afgevoerd en als schroot verhandeld worden, terwijl het toch om bewijsmateriaal ging? Er zijn zelfs mensen die betwijfelen of het wel toeval was dat de Franse cameraman Jules Naudet die ochtend om kwart voor negen op een paar honderd meter van het WTC een ploeg van de New Yorkse brandweer stond te filmen en daardoor als enige opnamen heeft gemaakt van het eerste toestel dat insloeg.

Hoewel, als enige? Er doken verhalen op over een Israëlische cameraploeg die alles vanaf een nabijgelegen wolkenkrabber filmde. Wat ons op de Mossad brengt. In de Arabische wereld twijfelt niemand eraan dat de Israëlische geheime dienst achter 9/11 zit. Of wist dat er aanslagen in voorbereiding waren, maar dat voor de Amerikanen verzweeg. Zodat ook die doordrongen zouden worden van het radicaal-islamitische gevaar. Wie de Mossad wel waarschuwde: de Joden die in het WTC en het Pentagon werkten, respectievelijk 4000 en 400 mensen. Zij kregen het advies om die dag maar thuis te blijven (en om, zo zou je kunnen denken, daarover niets tegen hun collega’s te zeggen).

Andere theorie: Washington werd niet bepaald overvallen door de zelfmoordacties. Er was een hele stapel aanwijzingen dat ze zouden komen, maar men ondernam niets om ze te verijdelen. Schrijver Gore Vidal, niet de eerste de beste, stelde dat de door Al-Qaida gepleegde massamoord de Amerikaanse regering een excuus gaf om Afghanistan binnen te vallen. Waarom Afghanistan? Omdat Osama bin Laden, de leider van Al-Qaida die Amerika in 1998 de oorlog had verklaard, zich daar schuilhield. Maar vooral omdat een Amerikaans bedrijf in een ‘bevrijd’ Afghanistan een pijpleiding aan wilde leggen om olie uit de voormalige sovjetrepublieken in Centraal-Azië naar de Pakistaanse havenstad Karachi te pompen. Ook schreef Vidal dat de ‘Bushjunta’ door de aanslagen de kans kreeg allerlei vrijheden in de VS te beperken. Drie vliegen in vier klappen, zeg maar.

De feiten over de aanslagen

Vlak na die elfde september beweerde president George Bush dat hij het eerste gekaapte toestel live op tv tegen het World Trade Center aan had zien vliegen. Dat kan natuurlijk niet. De enige beelden daarvan waren zoals gezegd door Jules Naudet gemaakt en werden pas een paar dagen later uitgezonden. Op de ochtend van de aanslagen zat Bush, die toen al wel wist dat er een vliegtuig tegen een van de Twin Towers was gebotst, naar voorlezende kinderen van een basisschool in Sarasota (Florida) te luisteren.

Daar fluisterde zijn stafchef Andrew Card hem toe dat er opnieuw een toestel tegen het WTC was gevlogen. “America is under attack”, zou Card hebben gezegd. Niettemin bleef Bush nog vijf minuten in het klaslokaal zitten. Om half tien sprak hij even de pers toe en pas een halfuur later verliet hij Florida met de Air Force One. Erg veel haast leek hij niet te hebben.

Met een beetje kwade wil zou je daar de conclusie aan kunnen verbinden dat er geen enkele reden voor paniek was omdat Bush en de mensen in zijn omgeving precies wisten wat zich die dag af ging spelen, en waar. Maar enig logisch denkwerk laat weinig heel van die veronderstelling. Want als de Amerikaanse regering een gebeurtenis als 9/11 op touw had willen zetten, was daar de samenwerking voor nodig geweest van onder andere de CIA, de FBI, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, en de federale luchtvaartdienst FAA. Daar zitten instanties bij die er al bijna een dagtaak aan hebben om elkaar het leven zuur te maken, laat staan dat ze eens gezellig om de tafel zouden gaan zitten om de meest verwoestende aanval op de Verenigde Staten sinds Pearl Harbor te organiseren.

Het ‘passieve’ scenario dan: men wist dat de aanslagen in voorbereiding waren, maar deed uit politiek oogpunt niets om ze te verhinderen. Ook uitgesloten. Rapporten over terroristische activiteiten circuleren nogal lang in de lagere regionen van het veiligheidsapparaat. Voordat op het hoogste niveau kan worden besloten om ze in de doofpot te stoppen, weten een heleboel mensen er al van. Wel is het zo dat er heel laks met bepaalde informatie is omgegaan, bijvoorbeeld dat mogelijke volgelingen van Bin Laden aan Amerikaanse vliegscholen een opleiding tot piloot volgden.

Nee, de waarheid is dat het de Amerikaanse autoriteiten tijdens de drie jaar dat de aanslagen door Al-Qaida voorbereid werden niet lukte om een samenhang in de puzzelstukjes te zien. De toenmalige FBI-directeur Robert Mueller leek tegenover een onderzoekscommissie van de Senaat toe te geven dat de zelfmoordterroristen iedereen gewoon te slim af waren geweest: “Ze maakten geen fouten. Ze handhaafden de discipline. Ze gaven niemand in hun omgeving aanwijzingen over wat ze van plan waren. Ze kwamen legaal het land binnen. Ze leefden hier legaal. Ze oefenden legaal. Ze gingen legaal aan boord van die vliegtuigen.”

Zaak gesloten?

Toen een tweede commissie in de zomer van 2003 probeerde de waarheid over 9/11 boven water te krijgen, stelde de Amerikaanse overheid zich op zijn zachtst gezegd onwillig op. Men leek bang te zijn dat het onderzoek de war on terror schade zou berokkenen. Ondertussen werd de veiligheid in de luchtvaart flink aangescherpt. Maar journalisten van een New Yorkse krant toonden aan dat het nog steeds mogelijk was stanleymessen (de vermoedelijke wapens van de kapers) en pepperspray aan boord te smokkelen. En een deskundige van de FAA vertelde de eerste onderzoekscommissie: “Het is slechts een kwestie van tijd voordat terroristen doorkrijgen hoe de nieuwe veiligheidsmaatregelen in elkaar zitten en op één dag vijftig vliegtuigen opblazen.”

Zover is het gelukkig (nog) niet gekomen. Al ontdekte de Britse politie in augustus 2006 wel een plan waarbij minstens negen toestellen vrijwel tegelijkertijd met explosieven hadden moeten worden vernietigd.

