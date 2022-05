Waar komt ‘uit de kast komen’ vandaan?

Als je erover nadenkt is het eigenlijk een heel vreemde zegswijze: zaten er ooit echt mensen vanwege hun seksuele geaardheid in een kast opgesloten?

Gelukkig is de oorsprong niet zo letterlijk. De uitdrukking komt uit de VS, en is waarschijnlijk in de jaren zestig ontstaan uit een combinatie van twee andere zegswijzen. Ten eerste dat ‘coming out’. Welgestelde meisjes deden dit wanneer ze voor het eerst naar een bal gingen (zie de foto). Deze zogeheten debutantes werden voorgesteld aan de rest van de high society, die zo kon zien of er huwelijksmateriaal voor zoonlief tussen zat.

‘Coming out to society’ was dus de uitdrukking voor een eerste presentatie aan een kring van gelijkgestemden. Precies dat is wat er gebeurde op de drag balls uit die tijd: grote feesten voor mannen die buiten de geijkte gender- en seksualiteitshokjes vielen. Een man die voor het eerst naar zo’n feest ging, presenteerde zich aan zijn gemeenschap.

Het kastgedeelte heeft waarschijnlijk te maken met ‘having skeletons in the closet’, een Engels gezegde dat betekent dat je geheimen hebt die het daglicht niet kunnen verdragen – een lijk in de kast dus. Het idee van ‘coming out’ sloot mooi aan op het beeld van een geheim in een donkere kast. Vandaar dat mensen de twee metaforen begonnen te combineren: wie uit de kast kwam, openbaarde een geheim en toonde zich trots aan de gemeenschap. Tegenwoordig gaat dat niet meer over een gemeenschap van mede-LHBTQ’s, maar over een openbaring aan de hele gemeenschap.

Hopelijk is geaardheid of gender-identiteit tegenwoordig geen geheim meer dat je zou moeten verstoppen. Maar in de uitdrukking van vandaag zien we het duistere verleden nog een beetje terug.

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: iStock/Getty Images