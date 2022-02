Waarom niezen we vaak drie keer?

Het is bijna lente en dan bloeit alles… en kriebelt. Je voelt ‘m al aankomen, die vreselijke niesbui. Een KIJK-lezer vraagt zich af waarom we vaak drie keer achter elkaar niezen.

Allereerst zijn het de geïrriteerde neusslijmvliezen die ervoor zorgen dat je gaat niezen. Die irritatie wordt meestal veroorzaakt door een virus of allergenen, zoals pollen en huidschilfers van huisdieren, maar ook door koude lucht of irriterende stoffen, zoals rook, stof en ammoniak. Sommige mensen niezen ook van zonlicht of zelfs van een volle maag. Als reactie op de prikkeling stuurt de zogenoemde drielingzenuw een signaal naar het reflexcentrum in je brein. Je ademt eerst heel diep in en je ogen sluiten zich automatisch.

Drie keer niezen

Vervolgens trekken je borstspieren en longen krachtig samen, waardoor de lucht met snot en al naar buiten vliegt. Met snelheden tot wel 160 kilometer per uur. Een enkele nies is vaak genoeg om een irriterend stofje je neus uit te blazen. Een serie ‘hatsjoes’ is handig om met grotere irritaties de strijd aan te gaan, volgens de Amerikaanse KNO-arts Jordan Josephson. De eerste nies brengt de boosdoener in beweging, de tweede geeft hem nog een duw, terwijl de derde nies hem naar buiten schiet.

En nu we het er toch over hebben: waarom zeggen we “Morgen mooi weer” bij drie keer niezen? Een duidelijke verklaring is er niet, schrijft Emma Kemp van Neerlandistiek, het online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek, maar het idee is dat mensen met hooikoorts in het voorjaar vaker niezen, en dat is dan inderdaad een teken van mooi weer. Gezondheid!

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2021.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Ignatiev/iStock/Getty Images