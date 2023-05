Waarom kan de een beter tegen stress dan de ander?

Donderdag 11 mei starten de centraal examens op de middelbare scholen. Sommige eindexamenleerlingen kluiven hun vingernagels af van de stress, terwijl andere er heel relaxed onder zijn. Wat is het geheim achter stressbestendigheid? Een vraag waar veel onderzoek naar is gedaan, maar niet één simpel antwoord op valt te geven.

Sommige mensen lijken niet van hun stuk te brengen, wat het leven hun ook voorschotelt. Drie deadlines in één week en tegelijkertijd een grieperig kind thuis? Een belangrijke presentatie geven voor honderden kritische mensen? Geen probleem, komt allemaal goed. Ondertussen krijgen anderen het van diezelfde situaties Spaans benauwd.

Er is al veel onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop we reageren in spannende situaties. De meeste studies richten zich op mensen met chronische stress of overgevoelige stressreacties. Maar ook de andere kant van het spectrum is interessant: wat maakt sommige mensen zo jaloersmakend ‘drukbestendig’?

Lees ook:

Op volle toeren

Om gelijk een illusie de wereld uit de helpen: honderd procent stressvrij zijn bestaat niet. De mens die nooit klamme handjes krijgt of zijn hart in zijn keel voelt kloppen moet nog gevonden worden. De Canadees-Hongaarse arts Hans Selye, die in de jaren 1930 aan de basis stond van het onderzoek, noemde stress onvermijdelijk: alleen een dood object heeft het niet.

Gebeurt er iets spannends of gevaarlijks, dan reageert ons lichaam direct. Binnen luttele seconden giert de adrenaline door het lijf en draait het sympathisch zenuwstelsel – het deel van het autonoom zenuwstelsel dat actief is als wijzelf actief zijn – op volle toeren. Het gevolg is dat onze bloeddruk en hartslag omhoog schieten. Vlak daarna volgt het stresshormoon cortisol, dat ervoor zorgt dat glucose en cholesterol vrijkomen. In ons brein nemen de gebieden betrokken bij emoties en automatische reacties het over.

Al die lichamelijke veranderingen hebben één doel: ons op scherp zetten en de energie geven om het vege lijf te redden. Komt iemand op straat met een mes op je afgestormd, dan is het voor je overlevingskansen handiger als angst en adrenaline het overnemen en je jezelf zonder nadenken uit de voeten maakt. Of de aanvaller knock-out slaat. Diezelfde biologische stressreactie kan je helpen om gefocust te werken tijdens deadlines. Is de deadline voorbij of het gevaar geweken, dan komt het lichaam automatisch weer tot rust. Problemen ontstaan pas als dat systeem van stress en herstel uit balans raakt. “Mensen die goed met druk kunnen omgaan hebben een dynamisch werkend stresssysteem: aan als het moet, uit als het niet meer nodig is”, zegt psychiater en stressonderzoeker Christiaan Vinkers van het Amsterdam UMC.

Koele kikkers

Veel onderzoek naar stressbestendigheid is gedaan in ‘hoog risico’-beroepen als politie en het leger. Als er ergens mensen werken die hun hoofd koel moeten houden, dan is het daar. Militairen schieten inderdaad minder snel in een mentale stuip dan gemiddeld, bleek uit een studie van TNO in 2017 waarin 45 burgers en 45 militairen dezelfde stressvolle taak kregen. Beide groepen vertoonden lichamelijke reacties als zweten en een verhoogde hartslag, maar bij de militairen was dat minder sterk. Ze rapporteerden ook minder stressgevoelens dan de burgers. Maar waar ligt dat aan? Melden alleen koele kikkers zich aan bij het leger of is het een kwestie van training?

Het zal een beetje van beide zijn. Hoe goed je tegen stress kunt is deels persoonlijkheid, maar lang niet het hele verhaal, volgens psycholoog Wim Kamphuis van TNO. Hij was niet betrokken bij de studie met militairen en burgers, maar doet zelf ook onderzoek naar stress bij militairen en politie. Mensen die van nature emotioneel stabiel zijn, hebben een voorsprong. “Dat betekent dat je controle kunt houden over je emoties en niet snel boos, angstig of verdrietig wordt.”

Piloten die onder druk kunnen presteren, lopen minder risico op brokken. Hier gaat een piloot een simulatiecockpit van het Franse onderzoeksinstituut ISAE-SUPAERO in, om te laten onderzoeken wat stress in het brein doet. © REMY GABALDA/AFP/ANP

Neuroticisme is het tegenovergestelde. Dat is geen handige eigenschap in een stressvol beroep, al kán het wel. “Als je van jezelf weet dat je emotioneel kunt reageren maar manieren hebt om daarmee om te dealen, kan het toch goed gaan”, zegt Kamphuis. Wie het vermogen tot zelfreflectie heeft, herkent bijvoorbeeld wanneer het tijd is om even rustig adem te halen of met anderen te praten over zijn emoties om die onder controle te krijgen.

Daarnaast speelt training een belangrijke rol. Bij het leger bootsen ze stressvolle gevechtsoperaties na, vertelt Kamphuis, met het idee dat het daardoor minder spannend wordt. “Als operaties tijdens het trainen lukken, voel je je in een echte conflictsituatie ook zekerder dat het goed zal gaan.” Dat heeft te maken met wat psychologen self-efficacy noemen, het vertrouwen in je eigen kunnen om een bepaalde taak uit te voeren. Uit talloze studies, onder mensen met allerlei soorten vaardigheden, blijkt dat dat vertrouwen toeneemt door training én dat we daardoor gemakkelijker het hoofd koel houden op het moment suprême.

Een beetje humor

Het helpt ook als je flexibel kunt reageren op uitdagende situaties, volgens Kamphuis. “Sommige problemen kun je zelf oplossen. Maar zit je in een situatie waarin je machteloos bent, dan levert het alleen maar frustratie op als je probeert daar iets aan te doen.” Voor je eigen gemoedsrust kun je dan beter een andere tactiek kiezen, bijvoorbeeld de situatie accepteren of steun zoeken bij anderen. “Ook humor kan helpen, zodat je je eigen beeld van de situatie verandert.”

Zelfs wie goed reageert op acute uitdagingen kan uiteindelijk zijn grens bereiken. “Ook bij militairen en politie is er een risico op sluimerende, chronische stress.” Kamphuis doet veel onderzoek naar veerkracht, het vermogen om goed om te gaan met stressvolle situaties zodat je er op lange termijn geen last van krijgt. Dat is geen persoonseigenschap, benadrukt hij. “Het is niet zo dat de ene persoon het heeft en de andere niet.” Het is een combinatie van zaken als persoonlijkheid, vaardigheden, vertrouwen in je eigen kunnen en hulpbronnen in je omgeving.

Een militair loopt minder risico op een burn-out als hij of zij steun krijgt van het thuisfront, zelfs zonder torenhoog zelfvertrouwen, bleek in 2016 uit een studie van Kamphuis en collega’s. In een onderzoek uit 2020 zagen ze dat militairen vijf jaar na uitzending minder last van PTSS-klachten hadden als ze voor aanvang vertrouwden in zichzelf én zich gesteund voelden door hun organisatie, en als dit na de missie zo bleef. “Het maakt verschil of mensen het gevoel hebben dat ze goed en zinvol werk kunnen leveren”, geeft Kamphuis aan.

Jeugdtrauma’s

Ook langdurige stress in je jeugd kan een flinke deuk in je veerkracht slaan, zelfs jaren later nog. In het Nederlandse NESDA-project, een studie onder bijna drieduizend volwassenen die al sinds 2004 loopt, bleek opgroeien met kritische ouders of emotionele verwaarlozing de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van angst of depressie als volwassene. In hersenscanstudies zagen Leidse onderzoekers bij mensen met dat soort jeugdtrauma’s sterkere stressreacties, bijvoorbeeld als ze werden buitengesloten of naar boze of verdrietige gezichten keken.

Toch kan ook een verwaarloosd kind opgroeien tot een veerkrachtige, stressbestendige volwassene. Hoe? Deels blijkt het genetisch geluk, al zijn onderzoekers nog aan het uitpuzzelen wélke genen een vinger in de pap hebben. Af en toe ontdekken ze een genetische afwijking die de kans vergroot dat het stresssysteem onnodig overuren draait, maar dat gen is nooit in zijn eentje verantwoordelijk.

Ondertussen is er nog een andere belangrijke, niet-genetische oorzaak. Dat is alweer: de omgeving. Net zoals militairen met steun van het thuisfront meer aankunnen, blijkt uit studies dat mensen een nare jeugd gemakkelijker achter zich laten met goede vrienden en familie om hen heen. Wie weet dat hij er niet alleen voor staat, kan meer aan.

Stressvaccin

Dan dwalen er ook nog allerlei stofjes door het lichaam die kunnen beschermen tegen stress. Neem neuropeptide Y, een eiwit in het brein dat onder meer bij angstvermindering betrokken lijkt, al is nog veel onduidelijk over hoe dat werkt. Het meeste onderzoek is gedaan bij ratten en muizen, die na injectie van het eiwit in hun hersenen minder zenuwachtig reageren in stressvolle situaties. Maar er zijn ook studies die bij oorlogsveteranen met PTSS verminderde hoeveelheden neuropeptide Y in het bloed en hersenvocht vonden dan bij gezonde veteranen.

Allerlei stofjes in het lichaam beïnvloeden ons gemoed. Zo lijkt neuropeptide Y, een eiwit in het brein, te beschermen tegen angst. Ratten en muizen reageerden na een injectie met het stofje minder zenuwachtig in stressvolle situaties. © iStock/Getty Images

Sommige onderzoekers opperden al enthousiast om een ‘stressvaccin’ op basis van neuropeptide Y te ontwikkelen, maar ze hebben nog geen eenvoudige manier gevonden om het eiwit in het brein te krijgen én daar zijn magie te laten doen. Wetenschappers van het Mount Sinai ziekenhuis in New York proberen het via een neusspray. In 2018 concludeerden ze na een studie onder 26 mensen dat het veilig is, de vervolgvraag is of het ook echt iets doet. Het geld om dat te onderzoeken ontbreekt nog, maar er ligt een projectaanvraag bij het Amerikaanse leger.

Een quick fix zal er hoe dan ook niet zomaar komen, zeker niet tegen alledaagse spanningen waar we allemaal tegen aanlopen. En misschien is dat maar beter ook. Zolang de balans goed blijft, is een beetje gezonde spanning de motiverende schop onder onze kont. Een leven zonder enige stress zou maar saai zijn. Of zoals Selye, grondlegger van het stressonderzoek, het zei: stress is de ‘spice of life’.

Dit artikel verscheen eerder in KIJK 3/2021.

Tekst: Anouk Broersma

Beeld (header): Willie B. Thomas/Getty Images