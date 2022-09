Waarom luisteren we zo vaak naar hetzelfde liedje?

Om gek van te worden. Je huisgenoot, kind of collega speelt voor de zoveelste keer hetzelfde liedje af via YouTube, iTunes of Spotify. Waarom?

Bohemian Rhapsody van Queen, Somebody That I Used To Know van Gotye en Poker Face van Lady Gaga. Het zijn een paar voorbeelden van liedjes die na één keer draaien nog heel lang in je hoofd blijven zitten. En wellicht vind jij het vreselijke nummers, maar zul je net zien dat je huisgenoot er geen genoeg van kan krijgen. Waarom luisteren mensen soms zo vaak naar hetzelfde nummer?

Grijsdraaien

Onderzoekers van de Universiteit van Michigan zochten het uit. Ze vroegen aan ruim tweehonderd mannen en vrouwen welk nummer ze afgelopen tijd het meest beluisterden en welk gevoel ze daarbij kregen. Wat bleek? De meeste deelnemers deden aan extreme re-listening, oftewel het grijsdraaien van hun favoriete song, vaak meerdere keren achter elkaar, soms wel honderden keren in totaal.

Hoewel ze vrolijke, energieke nummers met een lekkere beat het vaakst als hun favoriete liedje aanwezen, bleek dat de liedjes die ze veruit het meest op repeat zetten de ‘bitterzoete’ zijn. Oftewel: fijne verdrietige liedjes, die je graag meezingt. Volgens de onderzoekers geeft dat ene liedje ons een prettig, maar ook vertrouwd gevoel en dat werkt verslavend. Ons brein houdt van voorspelbaarheid.

Vooral bitterzoete nummers hebben dat effect: we vinden ze niet alleen mooi, maar voelen ons er ook emotioneel verbonden mee. Ze zijn dus een soort emotionele metgezel. Opvallend was dat het positieve gevoel dat de deelnemers bij hun ‘vrijwillige’ favoriete nummer hadden niet of nauwelijks minder werd na verloop van tijd, terwijl dit bij popmuziek op de radio wel zo is.

