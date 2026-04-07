Waarom zagen mannen er vroeger al op hun dertigste oud uit?  

Mannen blijven er tegenwoordig veel langer jeugdig uitzien dan vroeger. Dat zou komen door een geheime chemische castratie-campagne. Onzin, zegt mythbuster en columnist Ronald Veldhuizen.

Een leuk spel: raad de leeftijd van mannen op foto’s van vroeger en nu. Neem bijvoorbeeld acteur Sean Connery ten tijde van zijn eerste James Bond-film. Het gekke is: ik overschat bij hem de leeftijd met dik tien jaar. Connery was toen 31 jaar, maar met de rimpels en kraaienpootjes lijkt hij wel goed onderweg naar vijftig. En dat geldt ook voor andere stoere filmhelden uit die tijd, zoals Clint Eastwood en Humphrey Bogart. Vergelijk dat eens met foto’s van de ongeveer dertigjarige mannen van nu: Harry Styles of Timothée Chalamet. Bijna geen rimpels en superjeugdig, alsof ze praktisch nog maar net student af zijn. Wat is er in hemelsnaam aan de hand?

Nou, volgens een groot complot zouden ze geen echte mannen zijn. Nee, de Styles’ en Chalamets en zo’n beetje álle jongens op aarde lijden onder een geheime chemische castratie-campagne. Dat zou komen doordat een schaduwoverheid samenspant met de industrie en te veel soja in hun eten stopt, zei ook de Amerikaanse gezondheidsminister RFK Jr. laatst nog, waardoor de testosteronspiegels zouden dalen.

Onzin: soja kan weliswaar de hormoonhuishouding verstoren, maar dan moet je elke dag een halve kilo tofu eten (en geloof me, dat is moeilijk, zelfs als je het heel lekker vindt). Sowieso laat een hormoon als testosteron zich niet zomaar uit het veld slaan. Niet voor niets hebben vrouwen in transitie serieuze medicatie nodig om hun lichaam minder mannelijk te maken.

Mannen zorgen beter voor henzelf

De geheime chemische castratie is dus een onwaarschijnlijk vergezocht verhaal. Maar wat is dan de oorzaak voor die ogenschijnlijk ruwere mannen vroeger versus nu? In de tijd van Sean Connery deden mannen iets opvallends: ze rookten en bruinden in de zon zonder beschermende crème te smeren. Daarvan slijt je huid sneller, en niet zo’n beetje ook: je ziet er dan gauw zo’n tien jaar ouder oud dan wie de sigaretten en zonnebank links laat liggen, wijst een Brits-Nederlands onderzoek van onder meer Rudi Westendorp uit.

Helemaal indrukwekkend is het Nederlandse fotoproject TWIN-dependence van Monique Eller, waarbij ze portretfoto’s van identieke tweelingen naast elkaar heeft gemaakt. De langst-rokende van zo’n tweelingpaar ziet er inderdaad substantieel ruiger uit dan degene die eerder de keus heeft gemaakt om te stoppen of zelfs nooit rookte.

De mannen van nu zorgen dus beter voor henzelf en hun huid. Nogal wiedes dat ze er jeugdiger uitzien dan hun leeftijdgenoten vroeger. Een teken van vooruitgang, als je het mij vraagt. Om er dan een complot over chemische castratie bij te slepen, laat vooral zien dat het op sociaal vlak nog aan vooruitgang ontbreekt.

Ronald Veldhuizen is wetenschapsjournalist en schrijft onder meer voor de Volkskrant. Daarnaast is hij hoofdredacteur van Skepter. In deze column prikt hij elke maand een mythe door.

Deze column staat ook in KIJK editie 2 van 2026.