Waarom komt vet na het afvallen weer zo snel terug? En is er iets tegen te doen?

Wie stopt met prikken tegen obesitas (zoals met Ozempic of Mounjaro) komt meestal razendsnel weer aan. Dat blijkt uit een nieuwe overzichtsstudie. Het is alsof het lichaam koste wat kost terug wil naar de oude, zwaardere toestand. Waarom vechten vetcellen zo hard terug? En hoe doen ze dat?

Ruim de helft van alle volwassenen in Nederland kampt met overgewicht en dat aantal neemt gestaag toe. Bovendien lukt het maar weinig mensen om blijvend gewicht te verliezen: zo’n 80 procent van de mensen die afvalt, zit binnen een à twee jaar weer op het oude gewicht. Dat hardnekkige jojo-effect zien onderzoekers inmiddels ook bij de nieuwste obesitasmedicatie. Uit een grote overzichtsstudie van de University of Oxford blijkt dat bij het merendeel van de mensen die stoppen met GLP-1-injecties zoals Ozempic of Mounjaro binnen een tot twee jaar een flink deel van de verloren kilo’s weer terugkeert. Daarmee nemen ook de gunstige effecten op bloeddruk, bloedsuiker en op het risico op harten vaatziekten weer af.

Vet is een actief orgaan

Dat is niet puur een gebrek aan wilskracht. Vanuit evolutionair perspectief is het menselijk lichaam gebouwd om energie in de vorm van vet vast te houden. Voor onze voorouders betekende een goed gevulde vetvoorraad een buffer voor barre winters en onvoorspelbare voedselschaarste. Maar in een moderne omgeving, met supermarkten vol calorierijk voedsel, werkt die oerstrategie juist tegen ons: afvallen is een strijd tegen een systeem dat van nature is ingesteld op vasthouden.

Een groot deel van dat verzet komt van de vetcellen zelf. Vetweefsel is niet simpelweg een passieve opslagplaats voor overtollige energie, zoals onderzoekers lang dachten. Vetweefsel is een actief orgaan dat via hormonale en chemische signalen andere organen aanstuurt en beïnvloedt. Volgens experts zet het zelfs een aantal slimme trucs in om onze afvalpogingen te saboteren. Bovendien lijkt vetweefsel een soort geheugen te hebben: sommige biologische veranderingen die optreden bij obesitas blijven ook na gewichtsverlies deels bestaan, waardoor het lichaam anders blijft reageren dan bij mensen die altijd slank zijn geweest.

Hoe vecht vet terug? En kun je ge-jojo voorkomen?

Beeld: Steve Gschmeissner/SPL/ANP