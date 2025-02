Helpen zaadlozingen tegen prostaatkanker?

Volgens een beroemde studie zouden zaadlozingen prostaatkanker kunnen voorkomen. Maar daar klopt weinig van, zegt columnist en mythbuster Ronald Veldhuizen.

Als mannen één ding goed kunnen tijdens de seks, soms zelfs eraan voorafgaand, of een uurtje erna, dan is het wel klaarkomen. Veel meer dan een minuut is er niet nodig tot er heel wat voldongen feiten zijn geland. Dat kan een gewoonte worden. Even de leidingen spoelen. En nog eens.

Verstandig? Zeker, zo gaat het verhaal. Zaadlozingen zouden zelfs hypergezond zijn, want ze kunnen een nare ziekte als prostaatkanker voorkomen. Artsen die verstand hebben van mannenriolering, urologen dus, adviseren daarom geregeld te zaadlozen. Zo rekende een grote Harvard-studie in 2017 voor dat oudere mannen die zo’n 21 keer per maand klaarkomen een bijna 30 procent kleinere kans hadden op prostaatkanker in de acht jaar dat ze werden gevolgd.

Zaadlozingsdagboeken

Harvard hè, dan zal het wel kloppen. Een seksuoloog haalde de studie dan ook recent nog aan in het tijdschrift LINDA, en zei erbij dat een ejaculatie de prostaat ‘ontlast’ en ‘meerdere soorten kanker’ voorkomt.

Maar wat klopt ervan? Weinig, helaas. Bedenk maar eens hoe een onderzoeker zoiets zou bewijzen. Je kunt moeilijk mannen dwingen om dertig jaar lang hun zaad binnen te houden. Of om het juist elke dag te lanceren. Blijft over: studies waarbij mannen zaadlozingsdagboeken bijhouden, of gewoon proberen te gokken hoe vaak per maand het feest is.

Je zit dan al gauw met sociaal wenselijke antwoorden opgescheept, en die zijn afhankelijk van waar je het mensen vraagt en hoeveel taboe er rond seksuele gezondheid hangt. Logisch dus dat voor elke studie die laat zien dat zaadlozingen kanker voorkomen er ook studies zijn waarbij de veelklaarkomers juist éérder prostaatkanker krijgen. Dat is al een teken aan de wand: weinig consistentie duidt er vaak op dat er geen echt groot effect zal zijn.

Aandachtstrekkerij

Nog een probleem is dat mannen die moeite hebben met ejaculeren misschien ongezonder leven. Dan is het niet het gebrek aan zaadlozingen, maar de gebrekkige gezondheid die de prostaatkanker veroorzaakt.

Als je het mij vraagt is de hele discussie weliswaar interessant, maar ook een beetje overbodige aandachtstrekkerij. Want afgezien van enkele fanatici die aan geheelonthouding doen qua ejaculaties – dat verschijnsel bewaren we voor een andere column – lijkt het me sterk dat mannen in de eerste plaats denken aan kankerpreventie wanneer ze op het punt staan het heft in eigen hand nemen. Een hoop loos gelul dus.

Deze column staat ook in KIJK 2-2025.

Beeld: Liudmila Chernetska/Getty Images