Gaat een muggenbult meer jeuken als je eraan krabt?

Je kunt beter niet zwemmen na een maaltijd en plassen over een kwallenbeet helpt tegen de pijn. Waar komen zomerse wijsheden als deze vandaan? En belangrijker nog: kloppen ze? KIJK zoekt het uit. In deze aflevering: door te krabben aan een muggenbult maak je de jeuk erger.

Zul je altijd zien. Je vakantiehuisje staat naast een vijver met duizenden muggen. Binnen de kortste keren zitten je benen en armen onder de rode bulten. Alles in je schreeuwt om daaraan te krabben. Maar dat is geen goed idee, want dat maakt de bulten erger. Toch?

Krabben aan een muggenbult verergert de ontstekingsreactie

Muggen voeden zich voornamelijk met nectar, maar vrouwtjes hebben extra eiwitten nodig om eieren te leggen, en die halen ze uit bloed. Met hun zuigsnuit – die officieel proboscis heet – doorboren ze je huid en zuigen ze bloed op. Tijdens het drinken, spuiten muggen ook een beetje speeksel onder je huid. Daarin zitten eiwitten die ervoor zorgen dat je bloed niet stolt.

Je afweersysteem reageert daarop door histamine aan te maken. Deze stof wordt geproduceerd bij elke ontstekingsreactie en zorgt onder meer voor een verwijding van bloedvaten, waardoor immuuncellen beter bij de plek van de infectie kunnen komen (in dit geval de plek waar de mug je heeft gebeten). Daar ontstaat vervolgens een bult. Doordat de stof aan receptoren op de zenuwuiteinden bindt, gaat de muggenbult jeuken. Als je toegeeft aan die jeuk en gaat krabben, vererger je de ontstekingsreactie en daarmee ook de jeuksensatie. Krabben geeft dus slechts tijdelijk verlichting.

Minder gevoelig voor muggenspeeksel

Blijf je je nagels over de muggenbult schrapen, dan ontstaat bovendien de kans dat je de bult per ongeluk openkrabt. Zo’n open wond is een ideale ingang voor ziekmakende bacteriën. Ook duurt het een stuk langer voordat een kapotte bult weer volledig is geheeld.

Van die muggenbult moet je afblijven dus, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch hebben we ook goed nieuws voor mensen die vaak slachtoffer worden van mevrouw mug: je lichaam wordt steeds minder gevoelig voor muggenspeeksel als het er vaker mee in contact komt.

Volgende week in de serie ‘Zomerse wijsheden’: urine verzacht kwallenbeet.

Bron: Frontiers in Immunology

Beeld: Renaud Visage/Getty Images