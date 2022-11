Wat doet slecht slapen met je hersenen?

[ADVERTORIAL]

Maar liefst één op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Behalve gezond eten en voldoende bewegen is een goede nachtrust een belangrijke basis voor een fitte levensstijl. Herken jij de gevolgen van een nacht slecht slapen?

De functie van je hersenen ‘s nachts

Minder dan zes uur slaap per nacht gedurende een week zorgt al voor een beschadiging van zevenhonderd genen. Tijdens je dag bouwen verschillende afvalstoffen zich op in je hersenen. Door te gaan slapen worden je hersenen als het ware schoongespoeld. Als je weinig of slecht slaapt, gebeurt dit niet en blijven er afvalstoffen achter? in je hersenen. Dit zorgt dan weer voor een verstoorde concentratie, je bent prikkelbaarder en je planning loopt in de soep. Een vast slaapritme is dus belangrijker dan je denkt.

Dit merk je na een nacht slechte slaap

Eén slechte nachtrust kan weinig kwaad. Toch merk je ook na een verstoorde nacht al direct gevolgen:

Een verminderd afweersysteem

Bepaalde eiwitten – cytokinen genaamd – gaan terwijl je slaapt aan de gang om ontstekingen en infecties te remmen. Wanneer je niet goed slaapt hebben deze ontstekingen en infecties vrij spel. De kans op een verkoudheid is dus groter na een slechte nachtrust.

Afname van je coördinatie

Werk je met je handen of ga je met de auto naar werk? Dan is 6 uur slapen het minimum. Wanneer je minder dan 6 uur slaapt, neemt je oog-handcoördinatie af. En hierdoor kunnen bijvoorbeeld weer meer verkeersongelukken gebeuren.

Verstoorde concentratie

Je hersenen zijn geen fan van weinig slaap. De afvalstoffen die achterblijven staan cognitieve functies in de weg. Snap je nu waar een verstoorde concentratie, moeite met focussen en het vergeten van zaken vandaan komt?

Minder goed relativeren

Het lijkt een goede smoes: je bent prikkelbaar want je hebt slecht geslapen. Maar uit onderzoek van de Harvard Medical School blijkt wel degelijk dat slaaptekort kan leiden tot een reactiever emotiecentrum. Je emotionele reactie en het minder goed kunnen relativeren zijn dus te wijten aan een slechte nachtrust.

Maak van slaap een prioriteit

