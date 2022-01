Diepe slaap is goed voor namen onthouden

Een tip voor mensen die zelden een gezicht vergeten, maar moeite hebben met namen: rust je hoofd even op je kussen.

Wel een naam weten, maar het hoofd er niet meer bij kunnen zien of andersom: wel weten hoe iemand eruitziet, maar zijn naam zijn vergeten. Het overkomt ons allemaal weleens, maar soms kan het tot ongemakkelijke situaties leiden. Als er nou eens een truc bestond voor het onthouden van namen bij gezichten… Volgens onderzoekers van de Northwestern University is er zo’n foefje: zorg dat je een diepe, ongestoorde nachtrust hebt.

Geheugentest

Nogal wiedes, zul je denken, goed slapen is altijd belangrijk. Toch blijft de relatie tussen slaap en geheugen een populair vakgebied. De Amerikaanse wetenschappers achter de nieuwe studie waren in het bijzonder geïnteresseerd of het reactiveren van het geheugen tijdens de slaap effect heeft op het leren van gezichten en namen.

Het team vroeg 24 deelnemers, tussen 18 en 31 jaar oud, de gezichten en namen te onthouden van 40 leerlingen uit een hypothetische Latijns-Amerikaanse geschiedenisles en nog eens 40 uit een Japanse geschiedenisles. Terwijl ze de namen bij de gezichten moesten leren, draaide er op de achtergrond traditionele Latijns-Amerikaanse en traditionele Japanse muziek, respectievelijk.

Diepe slaap

Na de leeroefening mochten (lees: moesten) de deelnemers een dutje doen, terwijl de onderzoekers hun hersenactiviteit monitorden met behulp van EEG-metingen. Zodra de deelnemers de diepe slaapfase bereikten, speelden de wetenschappers enkele van de namen zachtjes af met weer Japanse of Latijns-Amerikaanse muziek op de achtergrond.

“De onderzoekers benadrukken dat langere perioden van onverstoorde slaap cruciaal lijken. Daar kijken niet zo veel mensen naar.” Eus van Someren

Toen de deelnemers wakker werden, werden ze opnieuw getest op het herkennen van de gezichten en het herinneren van de naam die bij elk gezicht hoorde. Daaruit bleek dat hoe langer de proefpersonen in een diepe, ongestoorde slaap waren, des te beter ze later de namen bij de juiste gezichten hadden onthouden.

Herhaling

Eus van Someren, Nederlandse slaaphoogleraar van het Nederlands Herseninstituut, is bekend met het werk van de wetenschappers. “Het onderzoek uit die groep wordt doorgaans zorgvuldig uitgevoerd. Maar echt veel nieuws is er niet: er zijn al vele soortgelijke onderzoeken gedaan, met nogal vergelijkbare uitkomsten.”

“Het enige wat ik speciaal leuk vind”, vervolgt Van Someren, “is dat ze benadrukken dat langere perioden van onverstoorde slaap cruciaal lijken. Daar kijken niet zo veel mensen naar. Wij vonden dat eerder ook in een aantal studies. Zowel voor het gaan onthouden van nieuwe neutrale informatie, als voor het verwerken van emotionele informatie. Onthouden van nieuwe neutrale informatie gaat met name fout als we de diepe slaap steeds te snel afbreken.”

Bronnen: Nature/NPJ: Science of Learning, Northwestern University via EurekAlert!

Beeld: iStock/Getty Images