Mensen die geen vlees eten, noemen we vegetariërs. Mensen die helemaal geen dierlijke producten gebruiken, noemen we veganisten. Maar hoe noemen we mensen die wél vlees eten en wél dierlijke producten gebruiken? Carnisten, zegt dierethicus Willem Vermaat. In zijn recente boek Waarom we geen hondenmelk drinken benoemt hij deze ideologie.

Stel je voor. Het is zondagmiddag. Je zit aan je favoriete tafeltje in je vaste kroeg. En je bestelt een cappuccino. De ober knikt, krabbelt wat in zijn boekje en vraagt dan welke melk je wilt. Het is immers een hippe tent, dus je kunt ook kiezen voor havermelk of sojamelk. Toch zeg je dat je graag gewone melk drinkt. De ober knikt opnieuw, kantelt zijn hoofd een beetje en vraagt dan vriendelijk: “Natuurlijk, maar wilt u melk van koeien, van katten of toch liever van honden?”

Waarschijnlijk vind je dit een belachelijk scenario: het is toch raar om katten- of hondenmelk te drinken? Koeienmelk is zó de standaard dat je het niet eens hoeft toe te lichten: zeg ‘melk’ of ‘gewone melk’ en zelfs in het hipste koffietentje denkt de barista automatisch aan het spul dat uit koeien komt. Maar waarom? Wat is het verschil tussen koeienmelk en hondenmelk? En waarom drinken we überhaupt melk van dieren? Volgens de Nederlandse filosoof Willem Vermaat is het antwoord te vinden in het begrip carnisme.

Vermaat is dierethicus en werkt als docent communicatieve vaardigheden aan de TU Delft. Hij is een slanke man, vandaag in overhemd. Zijn haren zijn kort, op een slordig naar rechts geveegd emo-lokje na. Aan de wanden van zijn werkkamer hangt alleen een groot whiteboard met een kalender. Tussen de boeken op zijn kast slingeren een knuffeldier, wat lege vaasjes en een werkloze ventilator. Op het bureau ligt een exemplaar van zijn eerste boek: Waarom we geen hondenmelk drinken. De carnistische keuze. En daar hebben we het vandaag over.

Meer informatie:

Tekst: Rik Peters

Beeld: Allard Faas