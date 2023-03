15 jaar oude NASA-sonde terug in actie na resetten systeem

Het IBEX-ruimtevaartuig, in de ruimte vanaf 2008, reageerde vorige maand ineens niet meer op inkomende opdrachten, waardoor het opnieuw moest worden opgestart.

De meeste computerproblemen kun je makkelijk oplossen met die ene vraag: “Heb je geprobeerd om hem uit en weer aan te zetten?” Blijkbaar geldt deze simpele instructie ook voor computers aan boord van ruimteschepen die duizenden kilometers ver weg in een baan om de aarde zweven.

Lees ook:

Rampmodus

NASA’s Interstellar Boundary Explorer (IBEX) is eindelijk weer operationeel nadat hij drie weken in rampmodus (contingency mode) doorbracht. Dat meldt de ruimtevaartmaatschappij in een blogpost afgelopen maandag. Het team achter de missie voerde op 2 maart een externe reset uit van IBEX toen het ruimtevaartuig op zijn dichtstbij gelegen positie ten opzichte van de aarde was. Dit punt in de baan om de aarde staat ook bekend als het perigeum.

Op 18 februari stopte IBEX met reageren op opdrachten na een geplande reset van de vluchtcomputer. “Hoewel de vluchtcomputer wel vaker opnieuw opstart, was het team na deze reset niet meer in staat om het ruimtevaartuig aanwijzingen te geven”, schreef NASA toen. “De sonde krijgt de opwaartse signalen wel binnen, maar kan de opdrachten vervolgens niet verwerken.”

Vervroegd

Ook na het resetten van de hard- en software die zich op de grond bevonden, bleef een reactie van IBEX uit. Het probleem zat dus echt in de sonde zelf. Oorspronkelijk stond er op 4 maart een autonome reset gepland van het ruimtevaartuig, maar het team besloot twee dagen eerder een externe firecode reset uit te voeren. Zo konden ze volgens NASA namelijk profiteren van het perigeum, dat zorgde voor een vlottere communicatie met het toestel. Na de firecode reset was de sonde weer in staat om opdrachten te verwerken en nu lijkt IBEX weer volledig operationeel.

IBEX lanceerde in 2008 met de unieke taak om de rand van het zonnestelsel in kaart te brengen. De sonde, ter grootte van een buswiel, observeert daarvoor de interactie tussen zonnewind (een stroom geladen deeltjes afkomstig van de zon) en interplanetaire ruimte. Met behulp van de verzamelde gegevens kunnen wetenschappers tijdens de elf jaar durende zonnecyclus veranderingen meten in de heliosfeer, de bubbel die door het magnetische veld van de zon wordt gegenereerd. Nu IBEX weer normaal functioneert, kunnen we blijven leren over onze moederster en hoe hij invloed heeft op zijn omgeving.

Bronnen: Gizmodo, NASA

Beeld: NASA GSFC (Goddard Space Flight Center)