‘Soortenaandelenmarkt’ verduidelijkt belang natuur

Onderzoekers hebben een aandelenmarkt voor soorten bedacht. Acties die een risico vormen voor de biodiversiteit krijgen hierdoor een duidelijk prijskaartje.

Een team Zweedse en Estse wetenschappers stelt in Research Ideas and Outcomes voor om een aandelenmarkt op te zetten van alle soorten levende organismen, van dieren en planten tot schimmels en bacteriën. Die zou de kosten van bepaalde acties op de soortenrijkdom in kaart kunnen brengen. Je zou er niet echt kunnen handelen in hypothetische neushoornaandelen, maar wel zien wat de neushoorn waard is ten opzichte van een huismus of een vliegenzwam.

2 miljoen soorten

Maar hoe bepaal je de waarde van een levend wezen? Dat is een lastige vraag. Er zijn inmiddels zo’n 2 miljoen verschillende soorten beschreven, en die zijn niet allemaal even belangrijk voor het ecosysteem en het voortbestaan van de mensheid. De wetenschappers stellen nu voor dat de waarde van soorten bepaald wordt door de internationale verenigingen van taxonomen en economen.

Die aandelenmarkt kunnen overheden bijvoorbeeld raadplegen voordat ze een belangrijke beslissing nemen over een gebied, zoals bebouwing of houtkap. De flora en fauna in gebieden met de ‘duurste’ soorten zullen als het goed is gespaard worden, en er wordt dan gebouwd op plekken met relatief meer ‘goedkope’ soorten, hopen de onderzoekers.

Factuur

“De prijs van een soort kun je zien als een factuur die de verkoper moet betalen op een manier die de wereldwijde biodiversiteit ten goede komt”, legt hoofdauteur Urmas Kõljalg van de Universiteit van Tartu in een persbericht uit. Dat wil zeggen dat de partij die schade veroorzaakt weet hoeveel geld er met die schade is gemoeid. Hopelijk zal die een soortgelijk bedrag investeren in de bevordering van natuur.

Deze aandelenmarkt zal geen winst opbrengen in de traditionele opvatting van het woord, zeggen de wetenschappers. Maar de verbetering van de natuur zou iets zijn waar alle soorten uiteindelijk veel profijt van kunnen hebben. En dat is ook heel wat waard.

