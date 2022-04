Slim algoritme geeft kleur aan nachtfoto’s

Met een goed getraind neuraal netwerk wisten onderzoekers monochrome, infrarode nachtfoto’s te vertalen naar gekleurd beeld.

Dankzij nachtcamera’s, die infrarood licht omzetten in zichtbaar licht, kunnen we zien in het donker. Helaas zijn deze beelden, zoals een foto van een rondsluipend nachtdier, vooralsnog kleurloos. Maar wellicht blijft dat niet zo. Onderzoekers van de Amerikaanse University of California in Irvine hebben namelijk een algoritme ontwikkeld dat van dergelijke zwart-witte nachtfoto’s, gekleurde ‘dagfoto’s’ kan maken.

Infrarood

Laten we eerlijk zijn, als het over zintuigen gaat, heeft de mens aan het kortste eind getrokken. Ons reukvermogen is niets vergeleken met dat de scherpe snuit van honden en we horen slechts een fractie van wat een vleermuis tot zich kan nemen.

Zelfs visueel – ons primaire zintuig – zijn we niet bijzonder sterk. Infrarood licht kunnen we bijvoorbeeld, in tegenstelling tot sommige slangen, kikkers en vissen, niet zien. Maar misschien hoeft dat ook niet. Het algoritme dat de Amerikaanse onderzoekers achter de nieuwe studie ontwikkelden, doet dat namelijk voor ons. Althans, min of meer.

Voorspellen

Met een camera die zowel foto’s in zichtbaar licht als infrarood licht kan schieten, kiekte het team 140 foto’s van verschillende geprinte gezichten. Vervolgens trainden ze een neuraal netwerk om patronen tussen de infrarode ‘nachtfoto’s’ en de gekleurde ‘zichtbare dagfoto’s’ te spotten.

Eenmaal getraind, wist het algoritme de kleur van de infraroodfoto’s te voorspellen, zo schrijven de onderzoekers. Ook die foto’s die in complete duister werden gemaakt. Hoe langer het neurale netwerk op de foto’s studeerde, hoe beter de vertaling van monochrome nacht- naar kleurrijke dagfoto.

Links de gekleurde dagfoto bestaande uit rood (golflengte 604 nanometer), groen (529 nm) en blauw (447 nm) en rechts de ingekleurde foto uit infrarode ‘nachtfoto’s’. De onderzoekers gebruikten infrarood licht met drie verschillendegolfengten (IR-1, -2 en -3); 718, 777 en 807 nm. © Browne et al, 2022/PLOS ONE

Oefenen

Hoewel de door het algoritme ingekleurde foto’s al behoorlijk op hun echte, overdag gekiekte tegenhangers lijken, zal het waarschijnlijk nog wel even duren het tot een praktische toepassing komt. De onderzoekers erkennen namelijk dat het onderzoek, enkel gedaan op geprinte foto’s die bestaan uit een select groepje kleuren, een eerste stap is.

Volgens het team lukt het inkleuren zeer waarschijnlijk alleen met beeld dat lijkt op datgene waarop het neurale netwerk getraind is – in dit geval geprinte gezichten. Een roofdier dat in het holst van de nacht de jungle afspeurt naar een maal, weet het algoritme dus nog niet in te kleuren. Oefenen geblazen.

Beeld: Browne et al, 2022/PLOS ONE