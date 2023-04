Baanbrekende FLEX-rover gaat mee met SpaceX’s maanmissie

De nieuwe rover van Venturi Astrolab zal de grootste, meest veelzijdige rover worden die ooit naar de maan is gereisd.

In 2026 verwacht SpaceX zijn volledig herbruikbare transportatieruimtevaartuig Starship naar de maan te lanceren. Venturi Astrolabs Flexible Logistics and Exploration (FLEX) rover zal dan onderdeel zijn van de lading. Dat maakte het bedrijf vorige week bekend. Hoewel voorgaande planetaire rovers op maat zijn gemaakt voor specifieke missies, is FLEX multifunctioneel door zijn unieke modulaire ontwerp.

Veelzijdig

Wanneer mensen zich gaan vestigen op de maan, komt daar veel logistiek bij kijken. Om daarbij te kunnen helpen, is de veelzijdige FLEX-rover uitgerust met allerlei snufjes. Zo heeft hij een robotarm die hij voor logistieke en wetenschappelijke activiteiten kan gebruiken, zoals het nemen van monsters. Daarnaast heeft hij adaptieve vering, zodat zijn onderstel altijd op niveau blijft op het grove maanterrein. Ook beschikt de rover over navigatie en gevaardetectiesensoren, waardoor hij semi-autonome operaties kan uitvoeren. En dankzij uitklapbare zonnepanelen die zichzelf naar de zon richten, blijven de interne batterijen altijd opgeladen.

Bovendien is er plaats op de rover om twee personen te vervoeren. Het besturingsgedeelte dat daarvoor nodig is, kan ook van de wagen af worden gehaald om meer lading te kunnen vervoeren. FLEX kan een massa van meer dan twee ton meedragen, de rover meegeteld.

De FLEX-rover kan zijn robotarm gebruiken om monsters te nemen van het maanoppervlak. Beeld: Venturi Astrolab

Permanent verblijf

De multifunctionele rover kan dus helpen met het neerzetten van infrastructuur op het maanoppervlak. Dat sluit ook aan bij Astrolabs visie om bij te dragen aan een permanente menselijke aanwezigheid op de maan, en later ook op Mars. “Ons team heeft veel meer voortgebracht dan een rover voor de maan of Mars”, zegt Jaret Williams, Astrolabs grondlegger en CEO. “We hebben een logistiek systeem ontworpen dat een grote variatie aan lading kan transporteren. We verwachten dat deze aanpak zal helpen met het neerzetten van een permanente basis op de maan met lagere kosten en in minder tijd dan vooraf voor ogen was.”

Op het uitdagend oneffen terrein van de Californische woestijn begonnen in 2022 de eerste testen van FLEX’s functies. Die zijn nu nog steeds gaande. Het team heeft zowel bemande als telerobotische manoeuvres getest, een breed scala aan zware ladingen getransporteerd, en wetenschappelijke operaties uitgevoerd met de robotarm. Ook is de mobiliteit van de rover uitvoerig onderzocht.

Hieronder zie je de FLEX-rover in actie in een computergegenereerd filmpje van Astrolab.



