Particuliere Japanse maanlander betreedt baan om de maan

De Hakuto-R Mission 1 van ispace is een stapje dichterbij om de eerste privaat gefinancierde missie te worden die een succesvolle maanlanding maakt.

Tot nu toe is het alleen de VS, de Sovjet-Unie en China gelukt om op de maan te landen. Japan kan zich bijna aansluiten bij het lijstje. Na een ruimtereis van meer dan drie maanden heeft ispace’s Hakuto-R maanlander succesvol een baan om de maan betreden, zo schreef het bedrijf dinsdag in een verklaring. Daar bereidt het ruimtevaartuig zich voor op een maanlanding, die eind april plaatsvindt. Als dat lukt, zal het niet alleen de eerste Japanse maanlanding zijn, maar zal het ook de geschiedenisboeken in gaan als eerste particuliere missie met die prestatie.

Lees ook:

FedEx(traterrestrial)

De Mission 1 Lunar Lander (M1) is de eerste missie van ispace’s maanverkenningsprogramma Hakuto-R. Het bedrijf wil een voordelige bezorgservice naar de maan faciliteren voor zowel overheden als particulieren. Een soort lunaire PostNL dus. De M1 maanlander brengt dan ook al een aantal pakketjes mee. Zo wil het Japanse Aerospace Exploration Agency (JAXA) een tweewielige transformeerbare robot laten afleveren bij de maan. Deze Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) heeft ongeveer de grootte van een honkbal en zal technieken uittesten voor toekomstige maanmissies op een kleinere schaal.

Ook transporteert de M1 buitenlandse vracht, waaronder twee commerciële Canadese ladingen: Canadensys Aerospace’s maancamera en Mission Control Space Services’ AI-vluchtcomputer. Daarnaast is ook de Rashid Rover onderdeel van de lading, ontworpen door het Mohammed bin Rashid Space Centre in de Verenigde Arabische Emiraten. De vierwieler moet de geologie van de maan onderzoeken en vormt bovendien de eerste maanmissie van de Emiraten. Een succesvolle maanlanding zal dus niet alleen een mijlpaal zijn voor Japan.

Pionierspakketjes

Naast ‘bestelbusje spelen’ zal de M1 ook dienen als stationaire sonde die het maanoppervlak zal verkennen. Maar de eerste missie is nog niet eens volbracht, of Mission 2 en Mission 3 zijn al volop in ontwikkeling. ispace verwacht deze missies in 2024 en 2025 te lanceren. Zowel M2 als M3 zullen bijdragen aan NASA’s Artemis Program. “Onze landers zullen vele rovers naar het maanoppervlak brengen om de ontdekking en ontwikkeling van hulpbronnen op de maan te ondersteunen”, schrijft ispace op zijn website. “Zo helpen we met het mogelijk maken van een stabiele ontwikkeling van industrie en menselijke aanwezigheid op de maan.”

Bronnen: Gizmodo, ispace

Beeld: ispace