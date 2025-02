Deze zuiger vangt CO2 op uit de lucht en maakt er groene brandstof van

Koolstofdioxide uit te lucht vangen en er direct iets nuttigs van maken? Dat kan met behulp van zonlicht.

Direct air capture (DAC) van koolstofdioxide (CO 2 ) is hot. Veel bedrijven wereldwijd werken aan manieren om het broeikas te vangen en vervolgens onder de grond op te slaan. Dat zou bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Maar er zijn zorgen over de veiligheid van het ondergronds opslaan van CO 2 onder druk.

Wetenschappers en technici van de University of Cambridge komen nu met een DAC-apparaat dat niet alleen CO 2 vangt maar ook direct omzet in een nuttige stof. En dat met alleen de warmte van de zon als energiebron. Ze publiceerden erover in het vaktijdschrift Nature Energy.

Zonnestralen

DAC is het rechtstreeks onttrekken van CO 2 uit de lucht. Vergelijkbaar met hoe planten dat doen via fotosynthese. Het prototype dat nu is ontwikkeld door Erwin Reisner vangt ’s nachts met speciale filters CO 2 op uit de lucht, vergelijkbaar met een soort spons die water opzuigt.

Zodra de zon dan vervolgens opkomt, wordt de gehele machine opgewarmd. Het CO 2 absorbeert de infrarode straling, terwijl een halfgeleiderpoeder de ultraviolette straling in zich opneemt. Die laatste start vervolgens een chemische reactie waarbij het CO 2 wordt omgezet in syngas. Dat is een mengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas en wordt gebruikt als grondstof in de chemische en farmaceutische industrie

De DAC-machine die CO 2 vangt en er vervolgens syngas van maakt. Beeld: University of Cambridge.

Vloeibare brandstoffen

Zelf werken de onderzoekers momenteel aan een nieuwe machine die niet alleen syngas maakt uit de gevangen CO 2 maar ook vloeibare brandstoffen. Die zouden geschikt zijn voor het aandrijven van bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen.

Ook bouwen Reisner en collega’s momenteel een grotere versie van hun CO 2 -zuiger. Ze geven aan dat deze opschaling makkelijker te doen is dan voor eerdere zonne-aangedreven DAC-technologieën gold.

Een circulaire economie

Ook aan de kleintjes is gedacht. Een mini-versie van de machine zouden mensen zelf thuis kunnen gebruiken, om zo op duurzame wijze zowel CO 2 uit de lucht te halen als hun eigen brandstoffen te produceren. Ook in afgelegen gebieden of arme landen zou dit een uitkomst zijn.

Maar zover zijn we nog lang niet. Het hele systeem moet naast uitgebouwd ook nog verder getest worden. Is het echt zo duurzaam, veilig en efficiënt? De toekomst zal het leren. Maar dit soort technologieën hebben we wel hard nodig om de klimaatdoelen te halen, denkt Reisner. “We kunnen een circulaire en duurzame economie bouwen, als we maar de (politieke) wil hebben om het te doen.”

Beeld: University of Cambridge